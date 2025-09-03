Djokovic immortale, si prende Alcaraz e balla per la figlia: “Spero di farla sorridere”

Novak Djokovic batte Taylor Fritz per 6-4, 7-5, 3-6, 6-4 e vola in semifinale agli US Open , dove ad attenderlo ci sarà lo spagnolo Alcaraz . Per Nole si tratta della undicesima vittoria contro l’americano , successo che vale la quarta semifinale slam nel 2025 , l'ultima a Wimbledon . Il vecchio leone ruggisce ancora. E lo fa sempre nei momenti che contano, in un palcoscenico di grande fascino, contro un avversario che ha battuto diverse volte, questo è vero, ma lo ha messo in difficoltà nella parte centrale e, soprattutto, nell’ultimo set, dove però Novak ha fatto qualcosa di incredibile. La partita, durata 3 ore e 26 minuti , ha vissuto momenti in cui Fritz avrebbe potuto invertire la tendenza, ma non lo ha fatto, non ci è riuscito. La dice tutta il decimo gioco del quarto set. Djokovic non solo ha risposto alle pallate del servizio di Fritz, che stava tentando il tutto per tutto per tenere il gioco a proprio favore, ma ha costretto l’americano a giocare il più possibile fino al punto di costringerlo a inventarsi qualcosa. Fritz non è riuscito a trovare ritmo al servizio, non ha messo quasi mai la prima e, incredibile, ha chiuso la partita proprio per un doppio fallo. A 38 anni l’esperienza di un tennista esperto emerge e anche la sua abilità a capire i momenti topici del match dal punto di vista psicologico.

I festeggiamenti particolari

Djokovic ha festeggiato la vittoria su Fritz nei quarti di finale degli Us Open con alcuni passi di danza sulla musica del film di successo 'KPop Demon Hunters', che gli sono stati insegnati da sua figlia Tara, che ieri ha compiuto 8 anni. Dopo aver incontrato Fritz a rete al termine della partita vinta per 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, Djokovic ha iniziato il suo balletto all'Arthur Ashe Stadium. Il 24 volte campione del Grande Slam ha definito la vittoria “un grande regalo per” Tara, che non è a Flushing Meadows. “A casa facciamo diverse coreografie, e questa è una di quelle”, ha raccontato, “spero di farla sorridere quando si sveglierà domani mattina”.

E ora la sfida aperta con Alcaraz

E ora la semifinale di venerdì contro Carlos Alcaraz con Djokovic che ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti. Lo spagnolo è in grande condizione, un po’ tutta la stagione, è cresciuto molto anche sul veloce e in questo torneo non ha perso neanche un set. Per Alcaraz, al di là della vittoria a Wimbledon 2024, era stato battuto a Cincinnati e alle ATP Finals 2023 e poi all’Olimpiade di Parigi e nei quarti di finale quest'anno in Australia. Quella, senza dubbio, la partita più emblematica; dove un Djokovic palesemente non al meglio riuscì a superare un Alcaraz un po' troppo ingenuo nella gestione del match. Vedremo, se il vecchio leone saprà ancora regalare spettacolo e inventarsi qualcosa di fronte al giocatore più in forma del momento.