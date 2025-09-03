Sinner e Alcaraz, Djokovic promette fuoco e fiamme: “Ma quale bandiera bianca…”

Non le manda a dire Novak Djokic . “Sinner-Alcaraz? Ci sono anche io”. E un Nole in grande spolvero. A parole e dal punto di vista fisico. “Mi aspettano due giorni di riposo. Spero di arrivare al match con Alcaraz in buone condizione, per poter sostenere anche una battaglia di cinque set”. Il serbo, dopo aver battuto l’americano Taylor Fritz in quattro set e aver raggiunto la quarta semifinale slam nel 2025 , è consapevole di stare bene e di potersela giocare con Alcaraz . “Cercherò di rilassarmi e di concedermi tutto il tempo necessario, quello che richiede il mio corpo in questo momento. Amo giocare queste sfide, contro i migliori e sui campi importanti, dunque non vedo l'ora di affrontare Carlos. So che dovrò giocare il mio tennis migliore ma soprattutto dovrò farmi trovare pronto per mantenere lo stesso livello a lungo, potenzialmente anche per cinque set. È questo ciò che mi aspetto”.

L'analisi del match vinto contro Fritz

Parlando poi del match con Fritz dice: “Taylor è stato il migliore nel secondo e nel terzo set. Nel secondo mi sono tirato fuori dai guai, in qualche modo ho trovato come chiudere il secondo set dopo aver servito per il 5-4. Ho perso un servizio, ho fatto un altro break... Per i miei standard, non stavo giocando bene. Non sentivo la palla così bene come nel turno precedente. Lui è il tipo di giocatore che se gli permetti di giocare, cercherà di dettare legge, sarà aggressivo, si metterà vicino alla linea di fondo. Io cercavo solo di sopravvivere, di rimanere nello scambio, di farlo giocare. Nei momenti importanti del quarto ho servito bene, ho cambiato strategia, sono andato anche spesso a rete. Ho solo aspettato pazientemente la mia opportunità, e realisticamente ho avuto solo un game in cui ho avuto la possibilità di strappargli il servizio, che è stato l'ultimo. Quando è così, devi solo giocare con il cuore e combattere. Questo è ciò che mi ha davvero dato la vittoria alla fine”.

La sfida con Alcaraz, nessuna bandiera bianca

Djokovic torna a parlare del duello tra Jannik Sinner (che giocherà contro Musetti nei quarti) e Carlos Alcaraz. “Sappiamo che sono i migliori giocatori al mondo al momento. Probabilmente tutti aspettano con ansia la finale tra loro ma cercherò di mandare all'aria i piani della maggior parte delle persone. Sinner deve ancora vincere un paio di partite per arrivare in finale, ma entrambi stanno giocando sicuramente il miglior tennis in assoluto. Sono stati dominanti fin dall'inizio del torneo. Per quanto mi riguarda, non andrò certo con la bandiera bianca in campo. Non credo che nessuno lo faccia davvero quando li affronta, ma in particolare io non avrò questo atteggiamento. Quest'anno sono stato molto costante, il più costante possibile negli Slam, ed è quello che ho detto all'inizio dell'anno, che avrei voluto dare il massimo e ottenere i migliori risultati. Adesso ho un'altra possibilità, vedremo se riuscirò a tenere il passo”.