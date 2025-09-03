Alcaraz contro il (quasi) tabù Djokovic, ma la testa è già a Sinner: "Ecco cosa farà la differenza con Musetti"

"Sinner e Musetti sono due grandissimi giocatori. Jannik lo dimostra già in ogni singolo torneo, Musetti merita di essere in top 100 con il suo livello, la tecnica e la classe che esprime in campo" . A dirlo è Carlos Alcaraz, invitato a rispondere sul derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti valido per l'accesso alla semifinale dello US Open. Reduce dal successo su Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4), il 5 volte campione Slam continua la marcia verso il ritorno in vetta al ranking mondiale, dove si era accomodato la prima volta nel 2022 trionfando proprio sul cemento del Flushing Meadows. Trionfo che gli consentì oltretutto di laurearsi il più giovane numero 1 nella storia all'età di 19 anni e 4 mesi. Presentatosi a New York da leader virtuale, lo spagnolo può riprendersi ufficialmente il trono qualora il suo diretto concorrente in graduatoria non pareggiasse il cammino nel tabellone o si arrendesse nella finale in programma il 7 settembe all'Arthur Ashe. Queste le parole dello spagnolo: "Credo che sarà una grande partita in cui entrambi faranno vedere un ottimo tennis - ha dichiarato a Supertennis - . Il fattore mentale sarà importante. Hanno ottimi colpi, un livello di gioco altissimo, una grande fisicità. Farà la differenza la testa, la capacità di stare nel match, di prevalere nei momenti cruciali".