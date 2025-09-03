Volandri sul derby Sinner-Musetti allo US Open: “Avrei voluto vedere questa sfida più avanti"

"E' sempre speciale assistere a una gara del genere fra due italiani. Visto il momento di forma di entrambi, è un peccato che arrivi così presto: poteva disputarsi anche più avanti. Stiamo vivendo un momento magico, che però non è scontato. Musetti ha fatto un salto dal punto di vista mentale e resta sempre nella partita; Sinner è uno che vuole sempre migliorare. Sono due stili diversi: sarà una partita bellissima. E' una fortuna per me averli insieme in Nazionale". Così, ai microfoni di Sky Sport, il capitano del team azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri , a proposito del derby di questa notte fra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , valido per i quarti di finale degli Us Open .

Le parole di Furlan

Anche Renzo Furlan a poche ore dallo storico derby a New York tra Sinner e Musetti, ha analizzato il match: "L'avversario nel primo turno non è stato all'altezza di Jannil: la prima difficoltà è arrivata da Shapovalov che ha nel gioco le armi che possono infastidire jannik. Lui ha faticato a trovare il ritmo, è stato un match difficile che ha saputo gestire alla grande. Le altre partite sono state molto agevoli, soprattutto contro Bublik che non ha posto resistenza, andando fuori giri fin da subito. Quello di stanotte sarà un bel derby: la cosa che mi affascina di più è la differenza tra i due stili, sia dal punto di vista fisico che da quello tattico. Mi aspetto un Musetti estroso e fantasioso e un Sinner che colpisce sempre la palla al massimo e che porti un ritmo altissimo".