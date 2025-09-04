Sinner in semifinale allo US Open: dominato in tre set il derby con Musetti

Strapotere Sinner. Batte 6-1, 6-4, 6-2 Lorenzo Musetti e conquista la semifinale Us Open, ultimo slam della stagione. Non c’è stata storia, o per meglio dire poca, con Musetti che ha fatto quello che ha potuto di fronte al numero uno del Mondo. Sinner ha fatto Sinner, giocando una partita di grande solidità, concretezza, braccio pesante, palle veloci, ottima la percentuale sulla prima (91%) , 28 colpi vincenti a 12 . Con un primo set senza storia, tutto a favore dell’altoatesino, ci sono stati nella parte centrale due, tre momenti in cui la partita poteva cambiare. Musetti ha anche avuto una palla break (non concretizzata grazie a un ace di Sinner) ma alla fine ha dovuto cedere il servizio al nono game. Il terzo set è iniziato subito con un break a favore dell'altoatesino. Sinner è stato un rullo compressore, ottenendo la 16ma vittoria su 16 contro il carrarese . Il capitano dell'Italia, Volandi, avrebbe voluto vedere questa sfida più avanti.

Sinner: "La mia partita è stata solida, il derby uno spot per l'Italia"

Ottava semifinale slam della carriera, nel 2025 en plein, solo Nadal ci era riuscito, è il più giovane davanti a Federer. Ben 26 vittorie consecutive in uno slam su cemento, con gli 86 successi negli slam raggiunge Pietrangeli. E ora affronterà il canadese Auger-Aliassime (che ha battuto nei quarti l’australiano De Minaur), già affrontato e battuto 6-0, 6-2 in semifinale in Ohio qualche settimana fa, un giocatore che sta in forma. Le parole di Sinner al termine del match: “Ci conosciamo benissimo con Lorenzo, giochiamo la coppa Davis insieme, ma dobbiamo cancellare l’amicizia in campo. Siamo tanti italiani nei tabelloni. La mia partita è stata molto solida, ho servito bene. Tutti i giocatori arrivati in semifinale stanno giocando bene, è l’ultimo slam dell’anno, c’è grande livello, non c’è un posto migliore per giocare la partita serale con un bel pubblico. Questo match è stato un bellissimo spot per l’Italia, qualcuno non avrà dormito, siamo molto orgogliosi di essere italiani, è un Paese speciale”.