Sinner e Musetti fastidioso: "Come non fosse un derby". E sul tentato furto...

È andato in scena agli US Open il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , rispettivamente al primo ed ultimo posto della Top 10 ATP. Il risultato ha dato completamente ragione all'altoatesino: tre i set vinti da Jannik, zero da Lorenzo , con il numero uno del mondo che ha portato a casa il match col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, durato due ore esatte. Un ottimo torneo quello disputato da Musetti, costretto però ad arrendersi allo strapotere tecnico di Sinner che proseguirà, invece, il suo percorso sul cemento del torneo americano dopo aver ottenuto una semifinale che vale oro. Ad affrontare Jannik, ci sarà il canadese Felix Auger Aliassime , numero 27 del ranking ATP, reduce dalla vittoria ai quarti di finale contro l'australiano Alex de Minaur . Ad ogni modo, al termine della sfida tricolore, ha parlato ai microfoni della stampa degli US Open il numero 1 azzurro, analizzando quello che sarà il suo prossimo incontro ed il match contro l'amico-rivale Musetti.

Sinner, occhio ad Aliassime!

Jannik Sinner sul prossimo incontro con Felix Auger Aliassime agli US Open ha esordito così: "Sento che è migliorato molto." Ebbene si, perché il torneo disputato finora dal tennista canadese è stato davvero incredibile. Tanti gli avversari più quotati nel ranking messi ko da Aliassime, tra cui Zverev (numero 3 ATP), Rublev (numero 15) e de Minaur (numero 8). "Beh, sarà completamente diverso, perché, sai, le condizioni qui sono diverse. Ha ottenuto delle grandi vittorie, il che ha dato una grande iniezione di fiducia in se stesso. Poi vedremo cosa succederà. Sai, sento che tutto può succedere. Dal mio punto di vista, cerco sempre di guardarmi dentro, e sono molto felice di essere di nuovo in semifinale di uno Slam" ha poi proseguito Sinner, a cui ha aggiunto: "Ho la sensazione che sia migliorato molto. Anche in una sola settimana si possono fare grandi cambiamenti, e credo che lui ci sia riuscito. Sì, sarà un incontro molto, molto difficile per entrambi. Quindi, sì, sicuramente diverso, perché il Grande Slam, l'energia e tutto il resto saranno diversi. Sarà molto interessante da vedere."

Sinner, rapina sventata. E sul derby italiano...

Jannik Sinner, al termine dello scorso match contro Bublik, è stato vittima di un episodio spiacevole. Il numero 1 del ranking ATP si è, infatti, soffermato sulla persona che ha cercato di rubare qualcosa dalla sua borsa: "Ho controllato subito se avesse preso qualcosa. Non ho solo le racchette lì. Ho anche il telefono e il portafoglio. Ma ho la sensazione che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro." Sventato, dunque, ogni tipo di problema dalla sicurezza predisposta per il torneo americano, che ha evitato a Sinner quello che sicuramente sarebbe stato un grande problema. Il tennista azzurro ha poi analizzato l'importanza di un 'derby' tutto italiano ad un torneo così importante: "In Italia sicuramente non avranno dormito, siamo orgogliosi di essere italiani, è un paese speciale. Abbiamo un grande sostegno, è bellissimo essere italiani."