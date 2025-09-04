Sinner e Musetti fastidioso: "Come non fosse un derby". E sul tentato furto...

È andato in scena agli US Open il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente al primo ed ultimo posto della Top 10 ATP. Il risultato ha dato completamente ragione all'altoatesino: tre i set vinti da Jannik, zero da Lorenzo, con il numero uno del mondo che ha portato a casa il match col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, durato due ore esatte. Un ottimo torneo quello disputato da Musetti, costretto però ad arrendersi allo strapotere tecnico di Sinner che proseguirà, invece, il suo percorso sul cemento del torneo americano dopo aver ottenuto una semifinale che vale oro. Ad affrontare Jannik, ci sarà il canadese Felix Auger Aliassime, numero 27 del ranking ATP, reduce dalla vittoria ai quarti di finale contro l'australiano Alex de Minaur. Ad ogni modo, al termine della sfida tricolore, ha parlato ai microfoni della stampa degli US Open il numero 1 azzurro, analizzando quello che sarà il suo prossimo incontro ed il match contro l'amico-rivale Musetti.
Sinner, occhio ad Aliassime!
Jannik Sinner sul prossimo incontro con Felix Auger Aliassime agli US Open ha esordito così: "Sento che è migliorato molto." Ebbene si, perché il torneo disputato finora dal tennista canadese è stato davvero incredibile. Tanti gli avversari più quotati nel ranking messi ko da Aliassime, tra cui Zverev (numero 3 ATP), Rublev (numero 15) e de Minaur (numero 8). "Beh, sarà completamente diverso, perché, sai, le condizioni qui sono diverse. Ha ottenuto delle grandi vittorie, il che ha dato una grande iniezione di fiducia in se stesso. Poi vedremo cosa succederà. Sai, sento che tutto può succedere. Dal mio punto di vista, cerco sempre di guardarmi dentro, e sono molto felice di essere di nuovo in semifinale di uno Slam" ha poi proseguito Sinner, a cui ha aggiunto: "Ho la sensazione che sia migliorato molto. Anche in una sola settimana si possono fare grandi cambiamenti, e credo che lui ci sia riuscito. Sì, sarà un incontro molto, molto difficile per entrambi. Quindi, sì, sicuramente diverso, perché il Grande Slam, l'energia e tutto il resto saranno diversi. Sarà molto interessante da vedere."
Sinner, rapina sventata. E sul derby italiano...
Jannik Sinner, al termine dello scorso match contro Bublik, è stato vittima di un episodio spiacevole. Il numero 1 del ranking ATP si è, infatti, soffermato sulla persona che ha cercato di rubare qualcosa dalla sua borsa: "Ho controllato subito se avesse preso qualcosa. Non ho solo le racchette lì. Ho anche il telefono e il portafoglio. Ma ho la sensazione che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro." Sventato, dunque, ogni tipo di problema dalla sicurezza predisposta per il torneo americano, che ha evitato a Sinner quello che sicuramente sarebbe stato un grande problema. Il tennista azzurro ha poi analizzato l'importanza di un 'derby' tutto italiano ad un torneo così importante: "In Italia sicuramente non avranno dormito, siamo orgogliosi di essere italiani, è un paese speciale. Abbiamo un grande sostegno, è bellissimo essere italiani."
Gli elogi di Sinner a Musetti
Il numero uno al mondo ha dedicato ampio spazio nel corso della conferenza post partita a quella che è stata la prestazione di Lorenzo: "Musetti è un giocatore molto talentoso, è difficile giocare contro di lui. Non ha servito molto bene nel primo set, io sono sempre riuscito a rispondere bene. Non è facile poi rientrare in partita, nel terzo set ci stava riuscendo, ma nelle break ho servito sempre bene. L’ho chiusa in 3 set, ma le cose si stavano complicando." Sulle qualità indiscusse dell'azzurro numero 10 del ranking ATP, ha poi aggiunto: "Lui ha questa qualità di essere un giocatore molto molto fastidioso, può cambiarti gioco sempre, può tirar forte, può andare indietro, ha un ottimo slice. Non a caso è nei primi 10 al mondo. Oggi sono entrato in partita non pensando che fosse un derby, ma pensando che avevo davanti il numero 10 al mondo. Lui migliorerà sicuramente ancora tanto".
La particolarità degli US Open
Il campo centrale degli US Open è un campo molto rumoroso, e Sinner l'ha notato eccome: “Sì, si nota, è un torneo molto diverso. Questo lo rende anche speciale. Ho imparato a giocare bene qui quando ho accettato questo aspetto. A volte l’Armstrong è ancora più rumoroso. Di sera è diverso, il pubblico cambia e dipende anche dalla partita giocata prima. Penso sia più difficile giocare la seconda partita perché dipende dalla partita delle 19:00. Bisogna accettarlo. Non tutti i posti sono come Wimbledon, dove è tutto molto diverso, però anche quello è il bello dello sport: ogni torneo ha una sua atmosfera. Quindi sì, non è sempre facile concentrarsi al 100%“.
Statistiche e miglioramenti
Jannik ha perso soltanto sette game contro il numero 10 al mondo. Una statistica da numeri uno, in merito alla quale ha parlato così: “Non so cosa vuol dire. Se il set finisce 6-3, magari hai vinto solo due punti in più. Puoi aver conquistato i punti più importanti, ma non è sempre detto che se vinci 6-3 o 6-4 sia tutto facile: magari è solo un break di differenza. A volte si è semplicemente in giornata, mentre l’altro magari no, e la differenza può essere ampia. Onestamente, non sto pensando a questo. Penso piuttosto al motivo per cui riesco a giocare a questo livello e al lavoro svolto." Ha affermato Jannik, che ha poi proseguito: "Bisogna sempre migliorarsi, perché sono i dettagli che fanno la differenza: se curi i dettagli il gap può essere grande, ma se abbassi l’intensità o c’è qualcosa fuori dal campo che non va, tutto può cambiare. Sono molto contento di come sto gestendo sia la parte tecnica sia quella fuori dal campo.“
Le variazioni di Sinner
“Dobbiamo anche considerare quando uno serve il 50%, ma soprattutto quando mette le prime. È importante servirle nei momenti chiave, come sulle palle break o sul 30 pari. Oggi ho servito molto bene nei punti importanti e sono riuscito a migliorare leggermente la percentuale, cosa che aiuta sempre. Ovviamente giocare con la prima è molto meglio, ma sulla seconda stiamo facendo dei cambiamenti: proviamo a spingere un po’ di più, ma anche con più spin." È quanto ha affermato Sinner in relazione ai cambiamenti che sta apportando alle seconde, su cui poi ha continuato: "Ora inizio anche a variare, non sempre vado al corpo; riesco a trovare angoli diversi, dipende anche dalla giornata. Sicuramente oggi sono riuscito a servire meglio“
È andato in scena agli US Open il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente al primo ed ultimo posto della Top 10 ATP. Il risultato ha dato completamente ragione all'altoatesino: tre i set vinti da Jannik, zero da Lorenzo, con il numero uno del mondo che ha portato a casa il match col punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, durato due ore esatte. Un ottimo torneo quello disputato da Musetti, costretto però ad arrendersi allo strapotere tecnico di Sinner che proseguirà, invece, il suo percorso sul cemento del torneo americano dopo aver ottenuto una semifinale che vale oro. Ad affrontare Jannik, ci sarà il canadese Felix Auger Aliassime, numero 27 del ranking ATP, reduce dalla vittoria ai quarti di finale contro l'australiano Alex de Minaur. Ad ogni modo, al termine della sfida tricolore, ha parlato ai microfoni della stampa degli US Open il numero 1 azzurro, analizzando quello che sarà il suo prossimo incontro ed il match contro l'amico-rivale Musetti.
Sinner, occhio ad Aliassime!
Jannik Sinner sul prossimo incontro con Felix Auger Aliassime agli US Open ha esordito così: "Sento che è migliorato molto." Ebbene si, perché il torneo disputato finora dal tennista canadese è stato davvero incredibile. Tanti gli avversari più quotati nel ranking messi ko da Aliassime, tra cui Zverev (numero 3 ATP), Rublev (numero 15) e de Minaur (numero 8). "Beh, sarà completamente diverso, perché, sai, le condizioni qui sono diverse. Ha ottenuto delle grandi vittorie, il che ha dato una grande iniezione di fiducia in se stesso. Poi vedremo cosa succederà. Sai, sento che tutto può succedere. Dal mio punto di vista, cerco sempre di guardarmi dentro, e sono molto felice di essere di nuovo in semifinale di uno Slam" ha poi proseguito Sinner, a cui ha aggiunto: "Ho la sensazione che sia migliorato molto. Anche in una sola settimana si possono fare grandi cambiamenti, e credo che lui ci sia riuscito. Sì, sarà un incontro molto, molto difficile per entrambi. Quindi, sì, sicuramente diverso, perché il Grande Slam, l'energia e tutto il resto saranno diversi. Sarà molto interessante da vedere."
Sinner, rapina sventata. E sul derby italiano...
Jannik Sinner, al termine dello scorso match contro Bublik, è stato vittima di un episodio spiacevole. Il numero 1 del ranking ATP si è, infatti, soffermato sulla persona che ha cercato di rubare qualcosa dalla sua borsa: "Ho controllato subito se avesse preso qualcosa. Non ho solo le racchette lì. Ho anche il telefono e il portafoglio. Ma ho la sensazione che la sicurezza stia facendo un ottimo lavoro." Sventato, dunque, ogni tipo di problema dalla sicurezza predisposta per il torneo americano, che ha evitato a Sinner quello che sicuramente sarebbe stato un grande problema. Il tennista azzurro ha poi analizzato l'importanza di un 'derby' tutto italiano ad un torneo così importante: "In Italia sicuramente non avranno dormito, siamo orgogliosi di essere italiani, è un paese speciale. Abbiamo un grande sostegno, è bellissimo essere italiani."