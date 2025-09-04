Musetti, analisi Sinner: “Non sentivo niente. Chiedete a chi lo ha battuto”

Lorenzo ci ha provato, ma se davanti ti ritrovi un avversario del calibro di Jannik Sinner, tra il provarci ed il riuscirci si crea inevitabilmente un abisso. Musetti è uscito sconfitto ai quarti di finale agli US Open contro il connazionale nonché numero 1 del ranking ATP, col punteggio di tre set a zero a favore di Jannik. Sono tanti i temi che ha affrontato Musetti al termine del match contro l'altoatesino. Il numero 10 del ranking ha esordito parlando della tipologia di prestazione messa in campo, in relazione alla quale ha parlato così: "Sento che, naturalmente, nel primo set sono stato un po’ troppo frettoloso. Non è stato facile trovare subito le giuste sensazioni con la palla, anche perché non avevo mai giocato in sessione serale finora. È stato piuttosto diverso rispetto alle partite precedenti che ho giocato di giorno. Però, devo dire che Jannik oggi era di un altro livello, in molte occasioni. Il secondo set, che è stato il migliore della partita, è quello in cui ho servito meglio e avuto più opportunità. Avevo una palla break che non sono riuscito a sfruttare. Penso che contro un avversario come lui bisogna cogliere le poche occasioni che ti dà, e io non ci sono riuscito.
Da due anni a questa parte: com'è cambiato Jannik
Negli anni, Sinner e Musetti si sono affrontati più di una volta. Da qui all'ultima, però, sono passati circa due anni: "Sono cambiate molte cose dall’ultimo nostro incontro. Siamo cresciuti entrambi, ma lui è diventato probabilmente il giocatore… Onestamente non avevo mai affrontato nessuno che mi mettesse tanta pressione negli scambi, non ho avuto molte chance ed era sempre lui a condurre il gioco. È stata una sensazione negativa, certamente, durante il match. Sono davvero impressionato dalla prestazione di Jannik oggi: ha servito benissimo e mi ha portato al limite." Musetti ha poi aggiunto: "È stato superiore, lo ha dimostrato. Ma sono contento di aver giocato contro di lui, perché così ho capito anche quali aspetti devo migliorare. Spero di poterlo ritrovare presto per un altro confronto."
Sinner straripante: Musetti lo elogia
Musetti, al termine del match valevole per i quarti di finale agli US Open, ha analizzato quella che è stata la prestazione superlativa messa in mostra da Sinner: "Sicuramente stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti: servizio, risposta, aggressività, il fatto di comandare gli scambi. La strategia era cercare di variare molto le traiettorie per dargli fastidio, anche con la variazione in back, ma oggi sentivo che non avevo mai giocato di notte e credo sia parecchia differenza rispetto al giorno, dove la palla salta di più e riuscivo a dare più rotazione. Stasera, anche grazie al merito di Jannik, che è molto opprimente come tipologia di giocatore, per il mio tipo di gioco è stato difficile." Il numero 10 del ranking ATP si è poi lasciato andare alla confessione dei rimorsi avuti durante la partita: "Non sono mai riuscito a trovare una quadra che gli potesse dare fastidio, l’ho fatto giocare bene e non era il mio obiettivo. Volevo sporcare un po’ il gioco e non sono riuscito. Devo dare tanto merito a Jannik."
Musetti, tra rimpianti e palle break non sfruttate
"I rimpianti ormai me li tengo per me. Sicuramente, quando ho avuto due palle break consecutive, forse potevo rischiare un po’ di più, però Jannik ha messo due prime, mi sembra solo una seconda, ma ha servito comunque una buonissima seconda alla T. Nei momenti difficili ne è sempre uscito da campione; magari potevo fare qualcosa di più, ma non ho grandi rimpianti." Ha parlato così Musetti in relazione ai rimpianti che porta con sé dal match contro Sinner, soffermandosi sull'unica cosa che potrebbe realmente 'infastidito': "Forse l’unico è non essere riuscito a ingabbiarlo con la mia variazione di gioco, perché non sono riuscito a far saltare tanto la palla, ad avere il comando dello scambio. Questo ha favorito il suo tipo di gioco, ero sempre un po’ in balia del suo gioco.
Sinner, il tuo 'rivale' è uno...
"Chi potrebbe dar fastidio a Jannik? Domanda interessante. Questa sera non l’ho messo tanto in difficoltà, quindi la domanda andrebbe fatta a chi ci ha vinto e l’ha messo più in difficoltà. Prendendo esempio dal match di oggi, bisogna servire veramente bene per avere una chance di gestire lo scambio, perché Jannik è veramente opprimente da fondo, ha una profondità incredibile, è solidissimo, concede pochissimo. Ti fa alzare i giri, e oggi ho anche sbagliato molto proprio per la sua tipologia di gioco, che ti porta ad alzare l’asticella e a uscire fuori giri. Forse Carlos è l’unico che abbiamo visto che, in condizione ottimale, può dargli fastidio. Ovviamente tutto può succedere, ma sono rimasto molto impressionato da Jannik stasera." Queste le parole di Musetti, il quale ha reso noto chi, secondo il proprio parere, potrebbe tener testa ad un tennista predominante come Sinner.
La fretta non porta a nulla: il resoconto del primo set
Musetti si è soffermato, verso gli ultimi istanti della conferenza post partita agli US Open, anche sulla fretta avuta nel primo set: "Credo si sia visto: ho messo pochissime prime, ho accettato molto poco lo scambio e sicuramente ho sentito la differenza delle condizioni. C’era molta confusione, non sentivo quasi nemmeno il rumore della pallina, non sentivo niente dal box, e sono dettagli a cui ti devi abituare. Non avendo mai giocato in quelle condizioni, è una cosa che affronti al momento. Ho provato anche a scendere di un chilo di tensione per sentire la palla in modo diverso, ma è tutta esperienza. Questo non è una scusa per l’esito della partita, Jannik ha strameritato e gli auguro di andare a difendere il titolo."
Lorenzo ci ha provato, ma se davanti ti ritrovi un avversario del calibro di Jannik Sinner, tra il provarci ed il riuscirci si crea inevitabilmente un abisso. Musetti è uscito sconfitto ai quarti di finale agli US Open contro il connazionale nonché numero 1 del ranking ATP, col punteggio di tre set a zero a favore di Jannik. Sono tanti i temi che ha affrontato Musetti al termine del match contro l'altoatesino. Il numero 10 del ranking ha esordito parlando della tipologia di prestazione messa in campo, in relazione alla quale ha parlato così: "Sento che, naturalmente, nel primo set sono stato un po’ troppo frettoloso. Non è stato facile trovare subito le giuste sensazioni con la palla, anche perché non avevo mai giocato in sessione serale finora. È stato piuttosto diverso rispetto alle partite precedenti che ho giocato di giorno. Però, devo dire che Jannik oggi era di un altro livello, in molte occasioni. Il secondo set, che è stato il migliore della partita, è quello in cui ho servito meglio e avuto più opportunità. Avevo una palla break che non sono riuscito a sfruttare. Penso che contro un avversario come lui bisogna cogliere le poche occasioni che ti dà, e io non ci sono riuscito.
Da due anni a questa parte: com'è cambiato Jannik
Negli anni, Sinner e Musetti si sono affrontati più di una volta. Da qui all'ultima, però, sono passati circa due anni: "Sono cambiate molte cose dall’ultimo nostro incontro. Siamo cresciuti entrambi, ma lui è diventato probabilmente il giocatore… Onestamente non avevo mai affrontato nessuno che mi mettesse tanta pressione negli scambi, non ho avuto molte chance ed era sempre lui a condurre il gioco. È stata una sensazione negativa, certamente, durante il match. Sono davvero impressionato dalla prestazione di Jannik oggi: ha servito benissimo e mi ha portato al limite." Musetti ha poi aggiunto: "È stato superiore, lo ha dimostrato. Ma sono contento di aver giocato contro di lui, perché così ho capito anche quali aspetti devo migliorare. Spero di poterlo ritrovare presto per un altro confronto."
Sinner straripante: Musetti lo elogia
Musetti, al termine del match valevole per i quarti di finale agli US Open, ha analizzato quella che è stata la prestazione superlativa messa in mostra da Sinner: "Sicuramente stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti: servizio, risposta, aggressività, il fatto di comandare gli scambi. La strategia era cercare di variare molto le traiettorie per dargli fastidio, anche con la variazione in back, ma oggi sentivo che non avevo mai giocato di notte e credo sia parecchia differenza rispetto al giorno, dove la palla salta di più e riuscivo a dare più rotazione. Stasera, anche grazie al merito di Jannik, che è molto opprimente come tipologia di giocatore, per il mio tipo di gioco è stato difficile." Il numero 10 del ranking ATP si è poi lasciato andare alla confessione dei rimorsi avuti durante la partita: "Non sono mai riuscito a trovare una quadra che gli potesse dare fastidio, l’ho fatto giocare bene e non era il mio obiettivo. Volevo sporcare un po’ il gioco e non sono riuscito. Devo dare tanto merito a Jannik."