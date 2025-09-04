"Alcaraz mentalmente più forte che mai. Su Sinner e la finale di Wimbledon..."

"È vero che tennisticamente abbiamo sempre saputo che fosse molto forte, ma mentalmente è diventato più forte che mai, in termini di concentrazione e forza". Così Juan Carlos Ferrero , allenatore di Carlos Alcaraz , ha parlato del suo assistito. Alcaraz è arrivato in semifinale agli Us Open senza perdere neanche un set . Una novità, poiché spesso gli capita di concedere qualcosa nei primi turni per poi salire di livello negli incontri successivi: "In questo torneo sta facendo la differenza e vediamo il grande potenziale che può esprimere. Sappiamo che è tecnicamente molto bravo e ciò su cui abbiamo sempre lavorato è la costanza, evitando alti e bassi", ha detto a tal proposito Ferrero.

I progressi di Alcaraz

Ferrero non ha dubbi su Alcaraz: "È migliorato sotto ogni aspetto: in termini di maturità e mentalmente, è molto più consapevole che nelle situazioni difficili deve dare il massimo. Anche il suo servizio e il suo dritto sono molto migliorati. Se un giocatore non è migliorato per niente in tre anni... l'allenatore è pessimo", ha scherzato. "Ha un talento e una progressione impressionanti. Qualsiasi cosa gli si chieda, esce molto rapidamente. Questo è un bene e un male allo stesso tempo, perché si può diventare troppo sicuri di sé . Come con qualsiasi giocatore, bisogna essere molto concentrati", riporta l'Atp. Alcaraz è ai vertici del tennis mondiale già da tempo, ma non va dimenticato che ha appena 22 anni, dunque Ferrero sostiene che sia "ancora in fase di maturazione e miglioramento. Ma è quello che gli abbiamo chiesto e per cui ci stavamo allenando. A poco a poco, ha mostrato segni di miglioramento, e forse questo torneo è dove si nota di più. Sta commettendo cinque, sei, sette errori non forzati durante il set, e penso che questa sia la grande differenza rispetto agli altri tornei".

La finale di Wimbledon con Sinner

Ferrero è tornato anche sulla finale di Wimbledon persa contro Jannik Sinner. È stata la prima sconfitta nell'atto conclusivo di uno slam, e il classe 2003 ne ha approfittato per riunirsi con il suo team con lo scopo di individuare gli aspetti da migliorare: "Questi colloqui di squadra sono importanti. Abbiamo parlato della finale, delle cose sui cui lavorare per migliorare, di come affrontare il Tour. Sia noi che lui eravamo molto decisi, e questo ci ha aiutato", ha svelato il suo coach. Chiusura sul periodo di vacanza che si è concesso Alcaraz, il quale gli ha permesso di arrivare a New York "molto più fresco" rispetto all'anno scorso: "Sono vacanze necessarie, che lo aiutano a resettare la mente, a stare con la sua gente e a mantenere un livello mentale elevato per continuare a competere ai massimi livelli".