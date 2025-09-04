"Alcaraz mentalmente più forte che mai. Su Sinner e la finale di Wimbledon..."

"È vero che tennisticamente abbiamo sempre saputo che fosse molto forte, ma mentalmente è diventato più forte che mai, in termini di concentrazione e forza". Così Juan Carlos Ferrero, allenatore di Carlos Alcaraz, ha parlato del suo assistito. Alcaraz è arrivato in semifinale agli Us Open senza perdere neanche un set. Una novità, poiché spesso gli capita di concedere qualcosa nei primi turni per poi salire di livello negli incontri successivi: "In questo torneo sta facendo la differenza e vediamo il grande potenziale che può esprimere. Sappiamo che è tecnicamente molto bravo e ciò su cui abbiamo sempre lavorato è la costanza, evitando alti e bassi", ha detto a tal proposito Ferrero.
I progressi di Alcaraz
Ferrero non ha dubbi su Alcaraz: "È migliorato sotto ogni aspetto: in termini di maturità e mentalmente, è molto più consapevole che nelle situazioni difficili deve dare il massimo. Anche il suo servizio e il suo dritto sono molto migliorati. Se un giocatore non è migliorato per niente in tre anni... l'allenatore è pessimo", ha scherzato. "Ha un talento e una progressione impressionanti. Qualsiasi cosa gli si chieda, esce molto rapidamente. Questo è un bene e un male allo stesso tempo, perché si può diventare troppo sicuri di sé . Come con qualsiasi giocatore, bisogna essere molto concentrati", riporta l'Atp. Alcaraz è ai vertici del tennis mondiale già da tempo, ma non va dimenticato che ha appena 22 anni, dunque Ferrero sostiene che sia "ancora in fase di maturazione e miglioramento. Ma è quello che gli abbiamo chiesto e per cui ci stavamo allenando. A poco a poco, ha mostrato segni di miglioramento, e forse questo torneo è dove si nota di più. Sta commettendo cinque, sei, sette errori non forzati durante il set, e penso che questa sia la grande differenza rispetto agli altri tornei".
La finale di Wimbledon con Sinner
Ferrero è tornato anche sulla finale di Wimbledon persa contro Jannik Sinner. È stata la prima sconfitta nell'atto conclusivo di uno slam, e il classe 2003 ne ha approfittato per riunirsi con il suo team con lo scopo di individuare gli aspetti da migliorare: "Questi colloqui di squadra sono importanti. Abbiamo parlato della finale, delle cose sui cui lavorare per migliorare, di come affrontare il Tour. Sia noi che lui eravamo molto decisi, e questo ci ha aiutato", ha svelato il suo coach. Chiusura sul periodo di vacanza che si è concesso Alcaraz, il quale gli ha permesso di arrivare a New York "molto più fresco" rispetto all'anno scorso: "Sono vacanze necessarie, che lo aiutano a resettare la mente, a stare con la sua gente e a mantenere un livello mentale elevato per continuare a competere ai massimi livelli".