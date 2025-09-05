Sinner-Alcaraz, tutto in mano a Djokovic! Come può cambiare il ranking ATP

With a little help from my enemies…Con un piccolo aiuto dai miei nemici. Ma ne basta uno soltanto, lui, Novak Djokovic, l’archetipo, il prototipo, insomma, il format originale dal quale si dice abbia preso forma, secondo i dettami assai poco scientifici di una misteriosa clonazione, il numero uno attuale, Jannik Sinner, il Djoker due punto zero. Evoluzione di un campione probabilmente inarrivabile, di certo il più forte di tutti i tempi a scorrere i risultati ottenuti lungo una carriera che sembra non avere mai fine. Con buona pace di chi è convinto – e io sono fra questi – che il tennis, lo sport, siano materia aperta a più ampie considerazioni, nella quale certo i risultati sono una componente indispensabile, ma non meno del profilo completo degli atleti che abbiamo il diritto di ritenersi altrettanto, se non più forti del campione serbo, perché in grado di suscitare emozioni più alte, e uno stato di benessere nel pubblico che davvero non mi sembra il caso di sottovalutare. Ma di Goat ce n’è uno solo, e Djokovic la sua brava capretta se l’è fatta disegnare anche sulle scarpe. Insomma, la discussione è aperta, ma l’importante è che lui creda in se stesso, alla vigilia di una semifinale che lo vedrà di fronte a Carlitos Alcaraz per la nona volta dal 2022.
L'aiuto di Nole
Saranno i primi a scendere in campo (Arthur Ashe Stadium, ore 21 in Italia), poi Sinner e Auger-Aliassime. E molto dipenderà dal risultato della semifinale fra il serbo e lo spagnolo, l’umore con cui Jannik si disporrà alla sfida con il canadese. Una vittoria di Djokovic darebbe al nostro numero uno la possibilità di giocarsi contro Aliassime non soltanto l’accesso alla finale - la quinta consecutiva nello Slam - ma anche la certezza di poter respingere l’assalto di Alcaraz al suo primato, che compirà 65 settimane lunedì prossimo. All’approdo delle semifinali, Carlitos ha messo insieme 10.340 punti, Jannik 10.280. Una finale tra Jannik e Nole, con l’esclusione dello spagnolo, vedrebbe l’italiano salire a 10.780 punti e riprendersi il suo scettro. La vittoria del torneo lo farebbe schizzare fino a 11.480 punti, ricreando tra i due quel divario di poco più di duemila punti che darebbe a Jannik buone possibilità di chiudere la stagione al primo posto per il secondo anno consecutivo.
I precedenti
È una possibilità reale, non solo il frutto del tifo (mio, di tutti) per Sinner. Basta dare un’occhiata alla lista dei testa a testa, che il Djoker guida 5-3 su Alcaraz. Nello Slam si sono affrontati quattro volte, il conto è in parità, 2 a 2. Nole ha vinto la semifinale del Roland Garros 2023, e i quarti agli Open d’Australia 2025. Ad Alcaraz sono andate le due finali di Wimbledon del 2023 e 2024. La vendetta di Djokovic prese forma nella finale olimpica a Parigi, in due set (76 76), alla quale lo spagnolo giungeva forte dei titoli di Parigi e Wimbledon. Carlos versò amarissime lacrime per quella sconfitta e c’è chi sostiene che non si sia ancora ripreso, che il ricordo di quella finale riemerga ogni qualvolta gli capita di incontrare il serbo. È un fatto, degli ultimi cinque confronti fra i due, quattro hanno fatto felice Nole. Il quale continua con voce sommessa a lamentarsi. «Non so dire se il mio corpo reggerà questa prova finale del torneo». Non ha niente di preciso, ma teme qualche cedimento non previsto. Viene da un torneo giocato in crescendo, e da una vittoria su Fritz (finalista contro Sinner, un anno fa) che ha sorpreso la stampa, dato che in pochi se l’aspettavano. Mentre Alcaraz non ha perso un set, e a malapena un servizio sui 69 finora giocati. «Conosco Nole, la sua fame, la sua ambizione. Sta giocando bene. Però è vero, voglio vendicarmi per le sconfitte subite». Schermaglie, che altro? Sinner li seguirà sugli schermi dello spogliatoio. Facendo il tifo per il suo prototipo, il nemico più caro.
