Sinner-Alcaraz, tutto in mano a Djokovic! Come può cambiare il ranking ATP

I precedenti

È una possibilità reale, non solo il frutto del tifo (mio, di tutti) per Sinner. Basta dare un’occhiata alla lista dei testa a testa, che il Djoker guida 5-3 su Alcaraz. Nello Slam si sono affrontati quattro volte, il conto è in parità, 2 a 2. Nole ha vinto la semifinale del Roland Garros 2023, e i quarti agli Open d’Australia 2025. Ad Alcaraz sono andate le due finali di Wimbledon del 2023 e 2024. La vendetta di Djokovic prese forma nella finale olimpica a Parigi, in due set (76 76), alla quale lo spagnolo giungeva forte dei titoli di Parigi e Wimbledon. Carlos versò amarissime lacrime per quella sconfitta e c’è chi sostiene che non si sia ancora ripreso, che il ricordo di quella finale riemerga ogni qualvolta gli capita di incontrare il serbo. È un fatto, degli ultimi cinque confronti fra i due, quattro hanno fatto felice Nole. Il quale continua con voce sommessa a lamentarsi. «Non so dire se il mio corpo reggerà questa prova finale del torneo». Non ha niente di preciso, ma teme qualche cedimento non previsto. Viene da un torneo giocato in crescendo, e da una vittoria su Fritz (finalista contro Sinner, un anno fa) che ha sorpreso la stampa, dato che in pochi se l’aspettavano. Mentre Alcaraz non ha perso un set, e a malapena un servizio sui 69 finora giocati. «Conosco Nole, la sua fame, la sua ambizione. Sta giocando bene. Però è vero, voglio vendicarmi per le sconfitte subite». Schermaglie, che altro? Sinner li seguirà sugli schermi dello spogliatoio. Facendo il tifo per il suo prototipo, il nemico più caro.

