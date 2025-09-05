Tuttosport.com

"Borg ha un cancro alla prostata": shock dalla Svezia

La leggenda del tennis rivelerà la sua battaglia nel libro autobiografico in uscita nei prossimi giorni: l'indiscrezione dei media svedesi
1 min
"Borg ha un cancro alla prostata": shock dalla Svezia© EPA

Bjorn Borg sarebbe affetto da un tumore alla prostata. Lo afferma il quotidiano svedese "Expressen", che cita una fonte vicina all'editore Norstedts, che pubblicherà la biografia del campione svedese, "Heartbeats", che uscirà il 18 settembre e che in 
Italia sarà pubblicata da Rizzoli con il titolo "Battiti". Ammantato di mistero, in linea con la storia di un campione estremamente riservato, il libro non è stato inviato in anticipo a giornalisti e recensori. 

La frase sulla presentazione

A quanto pare anche le apparizioni pubbliche di Borg per presentarlo saranno molto limitate. Al momento, sull'effettiva rivelazione della malattia all'interno della biografia non esistono conferme ufficiali, se non questa frase che compare nella scheda di presentazione in italiano del libro su Amazon, dove è possibile pre-ordinarlo: "In questa autobiografia, Bjorn ("Orso" in svedese, nomen omen, vista la proverbiale riservatezza) Borg condivide tutto. Fino all'ultima sfida, la più importante, non ancora conclusa: quella contro un cancro".

