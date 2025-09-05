Tuttosport.com

Sinner contro Musetti, un derby che ha fatto centro anche negli ascolti

Agli Us Open, nonostante l'orario, in
1 min
tennis us open musetti sinner
Sinner contro Musetti, un derby che ha fatto centro anche negli ascolti© EPA
TORINO - Notte fonda, dopo le tre, eppure la passione per il tennis è sempre più forte. Agli Us Open l'onda lunga dell'Italia prosegue sul campo e in tv. Su Sky il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ha fatto registrare 215 mila spettatori medi complessivi in Total Audience*, con il 15,9% di Share dalle 3.45 alle 5.45 di notte. La partita, insieme alle repliche, ha raccolto 334 mila spettatori medi.

*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

