Contattaci
Sinner, finale US Open! Battuto anche Auger-Aliassime: ora Alcaraz per continuare la leggenda

Il campione azzurro supera il canadese in semifinale in quattro set. Domenica la finalissima contro lo spagnolo
2 min
Sinner, finale US Open! Battuto anche Auger-Aliassime: ora Alcaraz per continuare la leggenda© EPA

Jannik Sinner ha battuto Felix Auger-Aliassime e ha conquistato la finale degli Us Open. Il numero uno al mondo ha vinto contro il canadese 6-1, 3-6, 6-3, 6,4. Il ventiquattrenne italiano, testa di serie numero 1, affronterà domenica il ventiduenne Carlos Alcaraz, numero 2, diventando i primi tennisti nella storia del tennis a incontrarsi in tre finali Slam consecutive nella stessa stagione, secondo l'Atp. Lo spagnolo, nell'altra semifinale, ha superato il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-2.

Sinner da record

A 24 anni e pochi giorni, l'azzurro è il giocatore più giovane dell'era Open ad aver raggiunto quattro finali del Grande Slam in una stagione e il quarto giocatore in assoluto a realizzare l'impresa (gli altri sono Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic). "Una stagione fantastica. E trovarmi in un'altra finale Slam alla fine della stagione è bello. E' stata una partita dura, sono molto contento", ha detto a caldo Sinner lodando Auger-Aliassime. Nel corso della sfida contro il canadese, Sinner ha chiesto un timeout medico, a causa di un fastidio al muscolo addominale durante una pausa a metà partita. Rientrato dagli spogliatoi, Sinner si era ripreso. "Dopo le cure, mi sentivo molto, molto meglio - ha detto Sinner - A un certo punto non sentivo più nulla. Ho ripreso a servire a un ritmo normale, quindi è andato tutto bene. Niente di cui preoccuparsi".

 

