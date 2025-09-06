Sinner, da Trump ad Alcaraz migliore al mondo: “Tutto è cominciato qui. Sul mio stato di salute…”

A termine del match contro Auger-Aliassime vinto in quattro set col punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, Jannik Sinner ha commentato l'approdo in finale agli US Open dove affronterà ancora una volta Carlos Alcaraz . L'altoatesino ha dichiarato: "È fantastico, gli Slam sono i tornei più importanti, soprattutto l'ultimo dell'anno. Non poteva andare meglio di così. Con Felix ci siamo affrontati nell'ultimo torneo, a Cincinnati, ma è migliorato, colpisce molto meglio. È stata una partita dura". Sinner ha avuto bisogno anche di un piccolo intervento del medico: "Non c'è nulla di serio, sono riuscito a servire più forte dopo il medical time out. Non ci sono scuse, domenica sarà speciale, di nuovo una bellissima finale vediamo cosa succederà. La rivalità con Carlos è cominciata qui, nel 2022. Ora siamo due giocatori diversi, anche dal punto di vista della fiducia. Abbiamo giocato spesso quest'anno, ma è stato comunque un grande torneo".

Sinner, la conferenza stampa

Sinner è intervenuto anche in conferenza stampa e subito si è parlato della presenza di Donald Trump in tribuna nella finale con Alcaraz: “In questo torneo ci sono tante persone importanti, noi giocatori lo percepiamo, e viene fuori anche l’essere orgogliosi di essere in campo. Vuol dire che il tennis è importante, quindi ci farà piacere“. La finale varrà anche per decretare il numero 1 del ranking ATP: “Sicuramente non parleremo di questo. C’è un avversario molto difficile da affrontare domenica, e questo è il nostro obiettivo. Non parliamo di ranking o di alzare un altro titolo, questo va e viene, quindi sono contento di fare un’altra finale Slam, sono contento di essere in una situazione del genere e di misurarmi contro il miglior giocatore al mondo, perché in questo momento, per come è arrivato in finale, sta giocando un tennis incredibile, e quindi non vedo l’ora di scendere in campo e vedere come come vanno le cose, e poi dopo la partita, vinta o persa, si porta sempre qualcosa di positivo, e soprattutto qualcosa su cui ci dobbiamo migliorare, e poi vediamo, anche nel futuro“.

Le parole di Sinner

Sinner ha parlato anche dei diversi orari in cui ha giocato durante il torneo: “Io sono uno che, se gioca tardi, va a dormire tardi, perché così forse tutto il ritmo è un pochettino più simile. Quando sei in un torneo del Grand Slam se giochi di giorno hai più possibilità di perdere meno energie, perché comunque se finisci un po’ prima, il trattamento lo fai magari prima di cena, vai a cena in un orario normale, dormi di più, perché comunque le ore prima di mezzanotte sono importanti per dormire, però nell’altro senso sai che i migliori giocatori devono fare delle partite la sera, e quindi lo accetti e lo fai, quindi non c’è nessun problema. Adesso la finale si gioca di giorno, in una situazione diversa in campo, però vediamo come va. Io credo che il tennis sia uno sport in cui il giocatore trova la soluzione a prescindere se c’è l’angolo che parla o non parla. Spesso l’allenatore dice una cosa, poi magari il giocatore ne fa un’altra, perché non se la sente, perché ci sono tante cose in palio, quindi è abbastanza relativo. Più che altro se uno ha un problema fisico, magari uno ti può dire di respirare un po’ meglio, di fare qualcosa nel cambio di campo, tante altre cose, e forse lì magari è un aiutino in più, magari prima si facevano dei segni e quindi comunque c’è sempre stato un po’ il contatto con l’angolo, solo che ora non ti devi fare problemi, non prendi il coaching, però secondo me non è che sia cambiato più di tanto. Questa è la mia opinione, poi ognuno pensa in modo diverso“.