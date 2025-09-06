Resa Djokovic, Sinner e Alcaraz lontani anni luce: “Sta diventando critico”

Novak Djokovic è costretto a fermarsi ancora una volta in semifinale di uno Slam per mano di uno dei "These Guys", ovvero Alcaraz e Sinner come lui li ha etichettati. " Ho perso tre degli ultimi quattro Slam in semifinale contro questi ragazzi - dice Nole riferendosi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella sua ultima conferenza stampa a New York - perché sono semplicemente troppo forti, giocano a un livello altissimo. Io invece oggi, purtroppo, ho finito le energie dopo il secondo set. Credo di aver avuto abbastanza forza per lottare e tenere il ritmo per due parziali, ma poi basta... Ed è quello che ho provato quest’anno anche con Jannik".

Le parole di Djokovic

"Sono contento del mio livello di tennis - prosegue Djokovic in conferenza stampa - ma è proprio una questione di fisicità e la mia attuale condizione non basta. Deriva dal tempo, dall’età: è una cosa che, purtroppo, in questo momento della mia carriera, non riesco a controllare. Sarà sempre più complicato battere Sinner o Alcaraz: posso provarci al meglio dei tre set, ma tre su cinque sta diventando critico perché loro sono semplicemente i migliori. Ho avuto dei problemi fisici che non mi hanno impedito di giocare oggi, ma la mia condizione atletica non mi ha permesso di giocare alla pari con Alcaraz oggi. Però non rinuncio agli Slam. Continuerò a lottare e cercare di arrivare in finale e giocarmi un altro trofeo almeno. Ma sarà una sfida molto difficile".

Il futuro di Djokovic

"Mi piace ancora molto la competizione. Nel secondo set mi sono pure divertito perché abbiam giocato dei grandi scambi - parlando della semifinale con Alcaraz - e poi ho ricevuto ancora una volta un supporto incredibile dal pubblico. Ne sono molto grato. Mi sono goduto il momento e questo è uno dei motivi principali per cui continuo: l’amore che ho ricevuto in giro per il mondo negli ultimi anni è stato meraviglioso". Infine sul suo futuro ha dichiarato: "L’Australia è lontana, a questo punto della mia carriera non posso pensare così a lungo termine. Ho in programma di giocare il torneo di Atene, questo è certo. Il resto è ancora un punto interrogativo su dove andrò e cosa farò, ma personalmente vorrei giocare tutti gli Slam anche l'anno prossimo".