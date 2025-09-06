Alcaraz e il complimento a Sinner: “Non è un segreto”. Poi rivela le parole di Federer

Carlos Alcaraz è raggiante dopo aver battuto Djokovic in semifinale ed esser approdato all'ultimo atto di Flushing Meadows. Ai microfoni in campo di SuperTennis, Alcaraz ha detto: "Per battere Djokovic non devi pensare a cosa ha fatto in carriera e cosa significa Novak per la storia del tennis, ma è difficile non farlo e ciò rende tutto più complicato: devi essere perfetto e io sono felice d'aver espresso un ottimo livello contro di lui. Mi mancava continuità, ma lavorandoci sto acquisendo costanza nelle partite, evitando alti e bassi". Poi parla del rapporto e della sfida con Jannik Sinner: "Entrambi meritiamo di goderci questa nostra rivalità. Possiamo fare la storia e a New York, se anche lui vincerà la sua partita, sarebbe la finale che tutto il mondo sta aspettando. Penso che Sinner dal punto di vista fisico sia migliorato moltissimo ed è evidente. Non è un segreto. Le sue partite sono molto impegnative fisicamente, ma riesce a giocare al 100% per due, tre, quattro ore, e penso che questo sia stato il suo miglioramento più grande".
Djokovic è immortale e Federer mi ha detto...
"Novak è impressionante. È davvero impressionante che quest'anno abbia giocato le semifinali di tutti gli slam, sfidando la nuova generazione. Il modo in cui ci sfida è straordinario. Gli ho sempre detto che fisicamente sembra avere venticinque anni, mica trentotto". Per la prima volta in carriera Carlos Alcaraz giunge a una finale slam senza cedere set. Non bastasse: nei primi sei match, Carlos ha ceduto due soli turni di battuta. Poi rivela un aneddoto su Federer: "Roger mi ha suggerito di pensare a un orizzonte di cinque anni. Penso che non ci sia una persona migliore che potesse dirmi una cosa del genere, perciò cercherò di seguire le sue parole. Mantenere il livello con cui inizio la partita alto per tutta la partita. Penso che questo sia il mio miglior livello espresso in un torneo, però manca una partita. Sto maturando dentro e fuori dal campo, ne vado fiero". L'ultimo atto domani sera alle ore 20.