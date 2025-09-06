Alcaraz e il complimento a Sinner: “Non è un segreto”. Poi rivela le parole di Federer

Carlos Alcaraz è raggiante dopo aver battuto Djokovic in semifinale ed esser approdato all'ultimo atto di Flushing Meadows. Ai microfoni in campo di SuperTennis, Alcaraz ha detto: "Per battere Djokovic non devi pensare a cosa ha fatto in carriera e cosa significa Novak per la storia del tennis, ma è difficile non farlo e ciò rende tutto più complicato: devi essere perfetto e io sono felice d'aver espresso un ottimo livello contro di lui. Mi mancava continuità, ma lavorandoci sto acquisendo costanza nelle partite, evitando alti e bassi". Poi parla del rapporto e della sfida con Jannik Sinner: "Entrambi meritiamo di goderci questa nostra rivalità. Possiamo fare la storia e a New York, se anche lui vincerà la sua partita, sarebbe la finale che tutto il mondo sta aspettando. Penso che Sinner dal punto di vista fisico sia migliorato moltissimo ed è evidente. Non è un segreto. Le sue partite sono molto impegnative fisicamente, ma riesce a giocare al 100% per due, tre, quattro ore, e penso che questo sia stato il suo miglioramento più grande".