Binaghi: "Sinner eccezionale, fieri di essere una nazione così forte"

TORINO - Il presidente della federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi ai microfoni di Supertennis commentando il momento d'oro del tennis italiano che sta proseguendo anche agli Us Open: "Dobbiamo essere fieri di essere una nazione così forte, con ragazzi straordinari che rappresentano il meglio della gioventù del nostro Paese". In semifinale Sinner ha sconfitto Felix Auger-Aliassime al termine di un match che il presidente Binaghi ha definito: "Duro, difficile. Jannik è partito come solo lui sa fare, ha giocato un primo set a mille. Poi credo abbia avuto un piccolo problema fisico nel secondo set. Credo poi che Auger-Aliassime ne abbia avuto al piede all'inizio del terzo. Poi nel quarto è venuto fuori il giocatore di maggior esperienza, di maggior classe. Jannik ha raggiunto così quattro finali Slam su quattro, un risultato eccezionale che gratifica un ragazzo straordinario e tutti noi italiani che condividiamo la passione per il tennis".

Sulla finale contro Alcaraz

"Domenica avremo davanti un grandissimo campione in forma strepitosa che un obiettivo in più, se vince diventa numero 1 mentre noi dobbiamo vincere per restare numero 1, questo penso sia un piccolo vantaggio psicologico per Alcaraz. Li ritroveremo anche alle Nitto ATP Finals, e in mezzo Carlos dovrà giocare anche in Coppa Davis la prossima settimana mentre noi siamo già qualificati per le Finals di novembre".

Complimenti a Musetti

"Lorenzo è un grandissimo talento che sta crescendo di mese in mese, mi piace molto la sua condotta di gara anche quando le cose vanno male. Credo che meriti di arrivare alle Finals a cui arriverà, se si qualifica, con un anno di ritardo perché l'anno scorso ha sacrificato per le Olimpiadi una programmazione che gli avrebbe consentito di acquisire i punti per essere a Torino".

Nitto Atp Finals

"Abbiamo avuto almeno due italiani nei quarti in singolare maschile in tutti gli Slam, abbiamo vinto almeno un titolo in tutti i major. Peccato aver visto qui tanti italiani nello stesso lato di tabellone, avrei voluto vedere Cobolli e Musetti in due lati diversi. Ma i ragazzi sono giovani, ci sarà tempo per ripetere in uno Slam quel che fecero Flavia Pennetta e Roberta Vinci".