Sinner o Alcaraz, Nadal sicuro: "Uno può giocare meglio, l'altro fa meno errori"

Meglio Sinner o Alcaraz? Una domanda che si sono posti tanti appassionati del tennis. Difficile dare una risposta, l'italiano è più bravo in alcuni aspetti e lo spagnolo in altri. Di certo stanno portando il gioco a un livello alto, con tante sfide emozionanti e che sarebbero piaciute anche a Nadal . E proprio Rafa ha parlato di questa grande sfida tra i due giovani , che si ripeterà ancora una volta agli Us Open, dopo l'ultimo atto di Cincinnati che ha visto Alcaraz vincere per il ritiro di Jannik ( qui le parole sul suo attuale stato di salute ) nel primo set.

Sinner o Alcaraz? Chi preferisce Nadal: l'analisi

“Dal mio punto di vista, Carlos potrebbe migliorare tatticamente in certi momenti. A volte punta sempre al colpo grosso, ma non sempre serve. Sono curioso di vedere come si evolvono: entrambi hanno margini di crescita e sono molto forti" - ha spiegato Nadal a The Athletic. Poi sulla sua nuova quotidianità: "Dopo il ritiro ho accettato la mia nuova vita al 100%. Anche se da ex tennista analizzo sempre le partite, non significa che voglia tornare a giocare. Voglio stare di più a casa. Ho rimandato tante cose fino alla fine della stagione per via del bambino (un mesetto fa è diventato papà per la seconda volta), e poi il lavoro… Ho molte priorità nella mia vita oggi, cose più importanti per me”. Poi ha aggiunto: “Amo il tennis, ma amo anche altre cose, e voglio godermi questo momento. Lo US Open? Ero un giocatore molto emotivo, sentivo molto l’energia incredibile di New York, e le sessioni serali sono state indimenticabili”.