Sinner o Alcaraz, Nadal sicuro: "Uno può giocare meglio, l'altro fa meno errori"

Meglio Sinner o Alcaraz? Una domanda che si sono posti tanti appassionati del tennis. Difficile dare una risposta, l'italiano è più bravo in alcuni aspetti e lo spagnolo in altri. Di certo stanno portando il gioco a un livello alto, con tante sfide emozionanti e che sarebbero piaciute anche a Nadal. E proprio Rafa ha parlato di questa grande sfida tra i due giovani, che si ripeterà ancora una volta agli Us Open, dopo l'ultimo atto di Cincinnati che ha visto Alcaraz vincere per il ritiro di Jannik (qui le parole sul suo attuale stato di salute) nel primo set.
Sinner o Alcaraz? Chi preferisce Nadal: l'analisi
“Dal mio punto di vista, Carlos potrebbe migliorare tatticamente in certi momenti. A volte punta sempre al colpo grosso, ma non sempre serve. Sono curioso di vedere come si evolvono: entrambi hanno margini di crescita e sono molto forti" - ha spiegato Nadal a The Athletic. Poi sulla sua nuova quotidianità: "Dopo il ritiro ho accettato la mia nuova vita al 100%. Anche se da ex tennista analizzo sempre le partite, non significa che voglia tornare a giocare. Voglio stare di più a casa. Ho rimandato tante cose fino alla fine della stagione per via del bambino (un mesetto fa è diventato papà per la seconda volta), e poi il lavoro… Ho molte priorità nella mia vita oggi, cose più importanti per me”. Poi ha aggiunto: “Amo il tennis, ma amo anche altre cose, e voglio godermi questo momento. Lo US Open? Ero un giocatore molto emotivo, sentivo molto l’energia incredibile di New York, e le sessioni serali sono state indimenticabili”.
Il ritiro e l'epoca dei Fab Four
“Sono un tipo un po’ riservato”, ha ammesso Rafa Nadal, spiegando così la scelta di dire addio al tennis proprio a Roland Garros: “È stato il luogo perfetto per chiudere“. Una chiusura carica di significato, in quello che è stato il teatro delle sue imprese più grandi. Alla domanda sul motivo del ritiro, Nadal è stato chiaro: “Dopo il ritiro, il dolore al piede era così forte che ho avuto grandissime difficoltà a camminare per un mese”. Parole che raccontano quanto sia stato complicato, anche dal punto di vista fisico, l’ultimo tratto di carriera. Con la sua uscita di scena, si è chiusa definitivamente l’epoca dei leggendari Fab Four: Federer, Djokovic, Murray e lo stesso Nadal. Una rivalità storica, ma anche un legame umano profondo tra quattro campioni che hanno segnato un’era. Un addio vissuto con consapevolezza e senza rimpianti: “Prima ero in pace, e dopo lo sono stato altrettanto. Ma è stato bellissimo vivere quel momento".
La rivalità con Djokovic e Federer
“Non abbiamo mai avuto tempo per rilassarci", ha ammesso Nadal. “Bisognava spingere sempre al massimo. Quando mi allenavo, volevo migliorare da solo, ma sapevo che davanti avevo dei rivali fortissimi“. Nel 2011, per esempio, Djokovic è riuscito a batterlo in sei finali. “Dopo quell’anno sapevo che dovevo cambiare qualcosa nel mio gioco" ha rivelato. Poi ha continuato: “Ho parlato con mio zio Toni e il team, abbiamo tracciato un piano: dovevo essere più aggressivo e migliorare la qualità del dritto per chiudere i punti. Avere davanti giocatori come Novak o Roger ti indica chiaramente cosa devi fare per competere”.
"Più simile a Djokovic che a Federer"
Nadal ha tracciato un’analisi lucida del suo storico confronto con Djokovic, sottolineando come tra i due ci siano “stili più simili” rispetto al gioco di Federer. “Contro Novak sul cemento serviva un corpo al massimo”, ha spiegato il campione spagnolo, evidenziando la fatica necessaria per competere contro il serbo sulla superficie a lui meno favorevole. “Roger chiudeva i punti molto velocemente col servizio, ma io e Novak abbiamo stili più simili”. Un’analisi schietta, che lo spagnolo ha arricchito con un’ammissione sincera: “Fino al 2013-14 riuscivo a competere, poi con i problemi fisici ho perso un po’ di fiducia nel movimento. Ho iniziato a evitare certi colpi per paura di infortunarmi”.
Il confronto con Djokovic, per Nadal, è sempre stato una sfida tanto fisica quanto mentale: “Contro Novak la parte mentale è fondamentale. Serve un’energia extra, spingere il corpo al limite, e io non riuscivo più a farlo”. Infine, una riflessione sulle diverse superfici: “Su altre superfici come l’erba ero più pericoloso, ma sul cemento serve una battaglia fisica durissima”. Parole che raccontano il rispetto e la fatica dietro una delle rivalità più iconiche della storia del tennis.
Meglio Sinner o Alcaraz? Una domanda che si sono posti tanti appassionati del tennis. Difficile dare una risposta, l'italiano è più bravo in alcuni aspetti e lo spagnolo in altri. Di certo stanno portando il gioco a un livello alto, con tante sfide emozionanti e che sarebbero piaciute anche a Nadal. E proprio Rafa ha parlato di questa grande sfida tra i due giovani, che si ripeterà ancora una volta agli Us Open, dopo l'ultimo atto di Cincinnati che ha visto Alcaraz vincere per il ritiro di Jannik (qui le parole sul suo attuale stato di salute) nel primo set.
Sinner o Alcaraz? Chi preferisce Nadal: l'analisi
“Dal mio punto di vista, Carlos potrebbe migliorare tatticamente in certi momenti. A volte punta sempre al colpo grosso, ma non sempre serve. Sono curioso di vedere come si evolvono: entrambi hanno margini di crescita e sono molto forti" - ha spiegato Nadal a The Athletic. Poi sulla sua nuova quotidianità: "Dopo il ritiro ho accettato la mia nuova vita al 100%. Anche se da ex tennista analizzo sempre le partite, non significa che voglia tornare a giocare. Voglio stare di più a casa. Ho rimandato tante cose fino alla fine della stagione per via del bambino (un mesetto fa è diventato papà per la seconda volta), e poi il lavoro… Ho molte priorità nella mia vita oggi, cose più importanti per me”. Poi ha aggiunto: “Amo il tennis, ma amo anche altre cose, e voglio godermi questo momento. Lo US Open? Ero un giocatore molto emotivo, sentivo molto l’energia incredibile di New York, e le sessioni serali sono state indimenticabili”.