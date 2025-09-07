Sinner-Alcaraz, diretta US Open: la finale in tempo tempo reale

Roma, Parigi, Londra, Cincinnati, New York. Ci sono solo due ambasciatori del tennis al mondo, che dei Big Titles e della lotta per il n.1 ne hanno fatto una loro esclusiva. Benvenuti alla diretta del XV atto del duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz valido per la finale dello US Open 2025. In palio al Flushing Meadows non c’è soltanto l’ultimo Slam stagionale, ma la leadership mondiale : the winner takes it all, chi vince prende tutto.

20:00

Sincaraz e 3 finali Slam in una stagione: non succedeva dal '64

Sinner e Alcaraz si affrontano per la terza volta in una finale Slam nella stessa stagione. Un dato che non trova precedenti fino al 1964, quando a fare lo stesso furono Fred Stolle e Roy Emerson.

19:51

La Race verso Torino

La corsa per le Finals di Torino vede attualmente Alcaraz al comando con 9840 punti contro i 7950 di Sinner. Aumentano inoltre le possibilità per l'Italtennis di accogliere due azzurri alla Inalpi Arena, con Lorenzo Musetti che può approfittare del probabile forfait di Djokovic. Questa la race aggiornata:

Carlos Alcaraz – 9840

– 9840 Jannik Sinner – 7950

– 7950 Novak Djokovic – 4180

– 4180 Alexander Zverev – 4180

– 4180 Ben Shelton – 3710

– 3710 Taylor Fritz – 3465

– 3465 Alex De Minaur – 3145

– 3145 Lorenzo Musetti – 3070

– 3070 Jack Draper – 2990

– 2990 Felix Auger-Aliassime – 2705

19:47

Inizio match slitta alle 20.30

La finale degli Us Open inizierà alle 14.30, ore 20.30 italiane. Ad annunciarlo è la Us Tennis Association, scrivendo a proposito "delle misure di sicurezza in atto e per garantire ai tifosi più tempo per raggiungere i propri posti". Misure rafforzate in vista dell'ingresso sugli spalti di Donald Trump.

19:45

Tutti i ko in finale di Sinner

Queste invece le 8 finali perse dal campione azzurro.

Masters 1000 Miami, 2021: Hubert Hurkacz 7-6(4), 6-4

7-6(4), 6-4 Atp 500 Rotterdam, 2023: Daniil Medvedev 5-7, 6-2, 6-2

5-7, 6-2, 6-2 Masters 1000 Miami, 2023: Daniil Medvedev 7-5, 6-3

7-5, 6-3 Atp Finals, 2023: Novak Djokovic 6-3, 6-3

6-3, 6-3 Atp 500 Pechino, 2024: Carlos Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6

6-7, 6-4, 7-6 Masters 1000 Roma, 2025: Carlos Alcaraz 7-6, 6-1

7-6, 6-1 Roland Garros, 2025: Carlos Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6

4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 Masters 1000 Cincinnati, 2025: Carlos Alcaraz 5-0, rit.

19:40

Tutti i trionfi di Sinner in carriera

Questi i 20 titoli vinti da Sinner, di cui 17 sul cemento:

Atp 250 Sofia, 2020: Vasek Pospisil 6-3, 3-6, 7-6(3)

6-3, 3-6, 7-6(3) Atp 250 Melbourne, 2021: Stefano Travaglia 7-6(4), 6-4

7-6(4), 6-4 Atp 500 Washington, 2021: Mackenzie McDonald 7-5, 4-6, 7-5

7-5, 4-6, 7-5 Atp 250 Sofia, 2021: Gael Monfils 6-3, 6-4

6-3, 6-4 Atp 250 Anversa, 2021: Diego Schwartzman 6-2, 6-2

6-2, 6-2 Atp 250 Umago, 2022: Carlos Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1

6-7(5), 6-1, 6-1 Atp 250 Montpellier, 2023: Maxime Cressy 7-6(3), 6-3

7-6(3), 6-3 Masters 1000 Toronto, 2023: Alex De Minaur 6-4, 6-1

6-4, 6-1 Atp 500 Pechino, 2023: Daniil Medvedev 7-6(2), 7-6(2)

7-6(2), 7-6(2) Atp 500 Vienna, 2023: Daniil Medvedev 7-6(7), 4-6, 6-3

7-6(7), 4-6, 6-3 Australian Open, 2024: Daniil Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3

3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 Atp 500 Rotterdam, 2024: Alex De Minaur 7-5, 6-4

7-5, 6-4 Masters 1000 Miami, 2024: Grigor Dimitrov 6-3, 6-1

6-3, 6-1 Atp 500 Halle, 2024: Hubert Hurkacz 7-6, 7-6

7-6, 7-6 Masters 1000 Cincinnati, 2024: Frances Tiafoe 7-6, 6-2

7-6, 6-2 Us Open, 2024: Taylor Fritz 6-3, 6-4, 7-5

6-3, 6-4, 7-5 Masters 1000 Shanghai, 2024: Novak Djokovic 7-6, 6-3

7-6, 6-3 Atp Finals, 2024: Taylor Fritz 6-4, 6-4

6-4, 6-4 Australian Open, 2025: Alexander Zverev 6-3, 7-6, 6-3

6-3, 7-6, 6-3 Wimbledon, 2025: Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

19:35

Sinner alla sua 29ª finale

Il 4 volte campione Slam si prepara a disputare la sua 29ª finale in carriera nonché la 6ª di un Major.

19:25

US Open: tutti i vincitori nel post Federer

Dopo i 5 trionfi consecutivi di Federer a New York, nessun tennista è più riuscito nella difesa del titolo. Questi tutti i vincitori succeduti alla leggenda svizzera:

2009 – Juan Martín del Potro b. Roger Federer – 3–6, 7–6(5), 4–6, 7–6(4), 6–2

b. Roger Federer – 3–6, 7–6(5), 4–6, 7–6(4), 6–2 2010 – Rafael Nadal b. Novak Dokovic – 6–4, 5–7, 6–4, 6–2

b. Novak Dokovic – 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 2011 – Novak Dokovic b. Rafael Nadal – 6–2, 6–4, 6(3)–7, 6–1

b. Rafael Nadal – 6–2, 6–4, 6(3)–7, 6–1 2012 – Andy Murray b. Novak Dokovic – 7–6(10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2

b. Novak Dokovic – 7–6(10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2 2013 – Rafael Nadal b. Novak Dokovic – 6–2, 3–6, 6–4, 6–1

b. Novak Dokovic – 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 2014 – Marin Cilic b. Kei Nishikori – 6–3, 6–3, 6–3

b. Kei Nishikori – 6–3, 6–3, 6–3 2015 – Novak Dokovic b. Roger Federer – 6–4, 5–7, 6–4, 6–4

b. Roger Federer – 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 2016 – Stan Wawrinka b. Novak Dokovic – 6(1)–7, 6–4, 7–5, 6–3

b. Novak Dokovic – 6(1)–7, 6–4, 7–5, 6–3 2017 – Rafael Nadal b. Kevin Anderson – 6–3, 6–3, 6–4

b. Kevin Anderson – 6–3, 6–3, 6–4 2018 – Novak Dokovic b. Juan Martín del Potro – 6–3, 7–6(4), 6–3

b. Juan Martín del Potro – 6–3, 7–6(4), 6–3 2019 – Rafael Nadal b. Daniil Medvedev – 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4

b. Daniil Medvedev – 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 2020 – Dominic Thiem b. Alexander Zverev – 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(6)

b. Alexander Zverev – 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(6) 2021 – Daniil Medvedev b. Novak Dokovic – 6–4, 6–4, 6–4

b. Novak Dokovic – 6–4, 6–4, 6–4 2022 – Carlos Alcaraz b. Casper Ruud – 6–4, 2–6, 7–6(1), 6–3

b. Casper Ruud – 6–4, 2–6, 7–6(1), 6–3 2023 – Novak Dokovic b. Daniil Medvedev – 6–3, 7–6(5), 6–3

b. Daniil Medvedev – 6–3, 7–6(5), 6–3 2024 – Jannik Sinner b. Taylor Fritz – 6–3, 6–4, 7–5

19:20

Sinner sulle orme di Federer

In palio all’Arthrur Ashe, per Sinner c’è inoltre il quinto Slam della sua carriera, nonché il primo a riuscire nella difesa del titolo a New York dopo Roger Federer che nel 2008 conquisto il suo quinto US consecutivo.

19:15

Tutti precedenti sul cemento tra Sinner e Alcaraz

Questo invece il bilancio dei precedenti sul cemento, con lo spagnolo in vantaggio per 6-2:

2025 – Cincinnati , finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit.

, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit. 2024 – Pechino , finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3).

, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3). 2024 – Indian Wells , semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2. 2023 – Pechino , semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1.

, semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1. 2023 – Miami , semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2.

, semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2. 2023 – Indian Wells , semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3. 2022 – US Open , quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3.

, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3. 2021 – Parigi-Bercy, secondo turno: Alcaraz b. Sinner 7-6(1), 7-5.

19:10

Tutte le finali Sinner-Alcaraz

La finale di New York vale il sesto precedente all’ultimo atto di un torneo tra Sinner e Alcaraz e il terzo di uno Slam. Un bilancio che vede lo spagnolo in vantaggio per 4-1.

2025 – Cincinnati , finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit.

, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit. 2025 – Wimbledon , finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

, finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. 2025 – Roland Garros , finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2).

, finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2). 2025 – Internazionali d’Italia , finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1.

, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1. 2024 – Pechino, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3).

19:00

Alcaraz: tutti i Major

Questi invece tutti gli Slam conquistati dallo spagnolo:

US Open 2022 - Casper Ruud : 6–4, 2–6, 7–6, 6–3

: 6–4, 2–6, 7–6, 6–3 Wimbledon 2023 - Novak Djokovic : 1–6, 7–6, 6–1, 3–6, 6–4

: 1–6, 7–6, 6–1, 3–6, 6–4 Roland Garros 2024 - Alexander Zverev : 6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2

: 6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2 Wimbledon 2024 - Novak Djokovic : 6–2, 6–2, 7–6

: 6–2, 6–2, 7–6 Roland Garros 2025 - Jannik Sinner: 4–6, 6–7 (4–7), 6–4, 7–6 (7–3), 7–6 (10–2)

18:50

I trionfi Slam di Sinner

Questi tutti i trionfi Slam del campione azzurro:

Australian Open 2024 - Daniil Medvedev : 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3

: 3–6, 3–6, 6–4, 6–4, 6–3 US Open 2024 - Taylor Fritz : 6–3, 6–4, 7–5

: 6–3, 6–4, 7–5 Australian Open 2025 - Alexander Zverev : 6–3, 7–6 (7–4), 6–3

: 6–3, 7–6 (7–4), 6–3 Wimbledon 2025 - Carlos Alcaraz: 4–6, 6–4, 6–4, 6–4

18:45

Alcaraz a New York: i risultati

Questo invece il cammino del 5 volte campione Slam che a New York punta al ritorno in vetta dopo 3 anni.

1º turno: Reilly Opelka – 6-4, 7-5, 6-4

– 6-4, 7-5, 6-4 2º turno: Mattia Bellucci – 6-1, 6-0, 6-3

– 6-1, 6-0, 6-3 3º turno: Luciano Darderi – 6-2, 6-4, 6-0

– 6-2, 6-4, 6-0 Ottavi: Arthur Rinderknech – 7-6 (7-3), 6-3, 6-4

– 7-6 (7-3), 6-3, 6-4 Quarti: Jiri Lehecka – 6-4, 6-2, 6-4

– 6-4, 6-2, 6-4 Semifinale: Novak Djokovic – 6-4, 7-6 (7-4), 6-2

18:35

Il cammino di Jannik allo US Open

Questa la marcia di Sinner verso la difesa del titolo:

1º turno: Vit Kopriva - 6-1, 6-1, 6-2

- 6-1, 6-1, 6-2 2º turno: Alexei Popyrin - 6-3, 6-2, 6-2

- 6-3, 6-2, 6-2 3º turno: Denis Shapovalov - 5-7, 6-4, 6-3, 6-3

- 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 Ottavi: Aleksandr Bublik - 6-1, 6-1, 6-1

- 6-1, 6-1, 6-1 Quarti: Lorenzo Musetti - 6-1, 6-4, 6-2

- 6-1, 6-4, 6-2 Semifinale: Felix Auger-Aliassime - 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

18:25

La finale si gioca indoor: chiuso il soffitto dell'Arthur Ashe

Considerate le previsioni meteo, l'Arthur Ashe verrà chiuso come già durante i riscaldamenti e la finale femminile per scongiurare il rischio pioggia. Sul cemento indoor, Sinner vanta 26 successi sulle ultime 27 partite disputate. L'unica sconfitta rimanda all'ultimo atto delle Finals nel 2023, quando si arrese a Novak Djokovic.

18:20

Sinner e Alcaraz allo US Open

Dopo l’eliminazione al primo turno nel 2019, anno del suo primo US Open, Sinner ha rimediato un altro ko all’esordio la stagione successiva. Poi, gli ottavi del 2021, i quarti del 2022, un altro quarto turno nel 2023 e il trionfo dell’8 settembre 2024 contro Taylor Fritz (6-3, 6-4, 7-5) che valse il secondo Slam in carriera dopo l’Australian Open della stessa stagione. Non è uno Slam qualunque per Alcaraz, che l’11 settembre 2022 a New York ha trionfato per la prima volta in un Major, superando Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3) e divenendo inoltre il primo numero 1 nella storia all’età di 19 anni e 4 mesi. Questi invece i traguardi raggiunti al Flushing Meadows nelle altre edizioni: 2021 - quarti di finale; 2023 - semifinale, 2024 - secondo turno.

18:10

The winner takes it all

Alcaraz scende in campo all’Arthur Ashe con 6 titoli stagionali in bacheca, che lo hanno rilanciato in graduatoria dopo i flop della seconda metà della scorsa annata. Dopo il trionfo a Wimbledon infatti, lo spagnolo si è arreso al secondo turno di Cincinnati (e prima ancora all’ultimo atto dei Giochi di Parigi) e al primo dello US Open. Ecco dunque che lo spagnolo si è presentato nel 2025 al Flushing Meadows da n.1 virtuale, mentre il diretto concorrente in graduatoria è chiamato a difendere l’enorme quota punti del 2024, quando solamente nella seconda stagione sul cemento ha conquistato Cincinnati, US Open, Shanghai e Finals (per poi trionfare anche in Coppa Davis). I primi due tennisti al mondo si contendono dunque titolo e leadership mondiale, con il murciano avanti per 10840 contro i 10780 dell’altoatesino.

18:00

Sinner-Alcaraz: i precedenti

È un bilancio spartiacque quello dei precedenti tra Sinner e Alcaraz, già riusciti dove i primi Next Gen avevano invece fallito, ovvero inaugurare una nuova era dopo i Big Four. Un’era in cui non c’è traccia di concorrenti oltre il duopolio che nel 2025 ha scritto una delle pagine più belle del Roland Garros e consegnato all’Italia il primo Wimbledon della storia, trincerando poi anche la finale dello Us Open. Questi tutte le sfide tra i primi due tennisti Atp, con lo spagnolo in vantaggio per 9-5 (a queste si aggiunge anche il Challenger di Villena vinto da Alcaraz nel 2019).

2025 – Cincinnati , finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit.

, finale: Alcaraz b. Sinner 5-0, rit. 2025 – Wimbledon , finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

, finale: Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. 2025 – Roland Garros , finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2).

, finale: Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2). 2025 – Internazionali d’Italia , finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1.

, finale: Alcaraz b. Sinner 7-6(5), 6-1. 2024 – Pechino , finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3).

, finale: Alcaraz b. Sinner 6-7(6) 6-4 7-6(3). 2024 – Roland Garros , semifinale: Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. 2024 – Indian Wells , semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 1-6 6-3 6-2. 2023 – Pechino , semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1.

, semifinale: Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1. 2023 – Miami , semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2.

, semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2. 2023 – Indian Wells , semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3.

, semifinale: Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3. 2022 – US Open , quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3.

, quarti di finale: Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3. 2022 – Umago , finale: Sinner b. Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1.

, finale: Sinner b. Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1. 2022 – Wimbledon , ottavi di finale: Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3.

, ottavi di finale: Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3. 2021 – Parigi-Bercy, secondo turno: Alcaraz b. Sinner 7-6(1), 7-5.

Flushing Meadows, New York