Sinner si complimenta con Alcaraz: “Hai giocato meglio di me, più di così non potevo fare"

I complimenti di Sinner

Il tennista azzurro, che lascia il primo posto del ranking dopo 65 settimane al comando, ha parlato così: "Prima di tutto vorrei iniziare con Carlos e tutta la sua squadra. State facendo un lavoro straordinario. Complimenti. So che c’è tantissimo impegno dietro questa prestazione di oggi. Sei stato migliore di me. Complimenti. Goditela, è un grande momento. Alla mia squadra, grazie per il sostegno e per avermi capito. Per il duro lavoro. Sappiamo tutti quanta dedizione mettiamo per essere qui. È stata una stagione incredibile. Abbiamo giocato tanti palcoscenici importanti e grandi partite durante l’anno. Sono molto felice di condividere questo momento con voi, con la mia famiglia che è a casa, con tutte le persone che amo, i miei amici. Ho dato il massimo oggi, non potevo fare di più".

Le parole di Alcaraz

Queste le parole del nuovo numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz: "Incredibile quello che hai fato questo anno, livello altissimo in ogni torneo, vedo più te che la mia famiglia. E' bello condividere con te il campo, lo spogliatoio, guardarti, migliorare sempre di più. Congratulazioni per quello che stai facendo. Il mio team e la mia famiglia, sono fortunato. Il lavoro che ci mettete per farmi diventare miglirore sia a livello personale che a livello umano, ogni traguardo, ogni risultato che ottengo è anche grazie a voi. Sono fortunato di avere qui mio fratello, mio papà e mio zio. Mia mmama e il mio fratellino sono a casa e voglio dirvi grazie. Tutti quelli che rendono questo torneo super speciale. Fate dio tutto per farci sentire a casa e ce l'avete fatta. Tre settimane qui e far parte di questo torneo è un privilegio. E' bello essere tornato e grazie anche al pubblico che mi sostiene in partita e in allenamento. Cerco di giocare la meglio per voi. Mi avete trattato sempre benissimo, tutto qui è speciale vi dico grazie e arrivederci".