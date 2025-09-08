Alcaraz, niente Coppa Davis: il programma di Carlos dopo il trionfo Us Open

Carlos Alcaraz non vestirà la maglia della Spagna in una delle sette sfide che stabiliranno le avversarie dell'Italia in Coppa Davis. Dopo la vittoria contro Jannik Sinner nella finale degli US Open, il ventiduenne murciano ha annunciato a Cadena SER che non giocherà contro la Danimarca di Holger Rune il prossimo fine settimana sul rosso outdoor di Marbella (13-14 settembre). Al suo posto ci sarà Jaume Munar, 37esimo del ranking mondiale, mentre a sostituire Alejandro Davidovich Fokina (20 Atp), anch'egli fuori, c'è Roberto Carballes Baena (109).Convocati per la sfida anche Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers.