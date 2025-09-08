Tuttosport.com

Alcaraz, niente Coppa Davis: il programma di Carlos dopo il trionfo Us Open

Lo spagnolo ha annunciato che non giocherà contro la Danimarca di Holger Rune il prossimo fine settimana a Marbella. Al suo posto ci sarà Jaume Munar
2 min

Carlos Alcaraz non vestirà la maglia della Spagna in una delle sette sfide che stabiliranno le avversarie dell'Italia in Coppa Davis. Dopo la vittoria contro Jannik Sinner nella finale degli US Open, il ventiduenne murciano ha annunciato a Cadena SER che non giocherà contro la Danimarca di Holger Rune il prossimo fine settimana sul rosso outdoor di Marbella (13-14 settembre). Al suo posto ci sarà Jaume Munar, 37esimo del ranking mondiale, mentre a sostituire Alejandro Davidovich Fokina (20 Atp), anch'egli fuori, c'è Roberto Carballes Baena (109).Convocati per la sfida anche Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers.

Il programma di Alcaraz

Alcaraz, nuovo numero 1 del mondo, che si è preso sempre una settimana di vacanza dopo ogni Grande Slam, dovrebbe partecipare alla Laver Cup, che si terrà dal 19 al 21 settembre a San Francisco, in California. Successivamente, il nuovo numero 1 del mondo potrebbe prendere parte all'ATP 500 di Tokyo (24-30 settembre), al Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al torneo esibizione Six Kings Slam (15-18 ottobre), al Masters 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e, infine, alle Atp Finals (9-16 novembre) a Torino.

 

 

 

