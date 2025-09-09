Sinner, lezione servita: ha già capito come tornare a comandare su Alcaraz

Forse cambierà tutto, questa sconfitta nella finale degli US Open , come sento dire, e leggo qui e là. Ma forse no. Non lo darei per scontato… Certe cadute sono come un libro aperto, didascaliche perfino, per le magagne che indicano e gli interventi di riparazione che invitano a considerare. Un bugiardino della medicina che serve, e che può aiutare nella definizione e nella cura della sintomatologia in atto. Basta saperlo leggere. Giannik, come non riesce a chiamarlo diversamente Alcaraz , ha dato dimostrazione che la parte migliore di sé resta attiva e vivace, e quanto mai produttiva, anche se viene scossa e strattonata per due ore e quaranta minuti di una finale che si è messa di traverso sin dal primo game del set d’avvio. Alcaraz l’ha meritata un punto dietro l’altro, in ogni risvolto del proprio gioco, in ogni decisione tattica che ha preso, capace anche di sorvolare sull’unico set, il secondo, che ha visto Sinner issarsi al suo livello, riprendere in mano il match, e tornare assai simile al giocatore che lo annientò sull’erba di Wimbledon. Anzi, proprio quel set che sembrava palesare propositi di riscossa da parte dell’italiano, ha spinto Carlitos a nuove e sempre più ardite imprese balistiche, gli ha concesso nuova forza, nuova volontà, e le energie per dare loro il giusto supporto atletico. Si è concesso, Alcaraz , di scatenare su Sinner una tempesta di dritti al corpo, di conclusioni imprendibili, di volée stordenti, dando forma sul palcoscenico tennistico più grande del mondo a una recita che è apparsa un omaggio al talento, all’abilità che rende facile ciò che non è. E state tranquilli… Battere Sinner era complicato prima, lo è stato ieri notte, e lo sarà anche negli anni a venire.

Cosa migliorare

Da questa centrifuga, simile a una violenta tempesta che l’ha strattonato per quasi tre ore, Sinner ne è sortito con un’incoraggiante autocritica, che è stata poi al centro della conferenza stampa. La sua propensione a trasformare tutto ciò che gli accade in oggetto di studio è nota, direi addirittura conclamata. A essa Sinner ha aggiunto però una mappa abbastanza precisa delle cose da fare. L’atteggiamento composto, avvilito il giusto per l’esito della finale, Jannik ha posto sul tavolo ciò che del suo tennis va corretto e riparato, là dove c’è da fare solo un aggiustamento, e ciò che merita di essere imparato una volta per tutte. Si va dal servizio all’atteggiamento in campo… «Devo risultare meno prevedibile, questo è il dato mancante e su questo devo lavorare. Alcaraz ha messo in campo più cose di me, tra l’altro riuscendo a giocare benissimo quasi da cima a fondo. Devo uscire dalla mia comfort zone, e accettare di sperimentare di più. Sarà un modo interessante per misurarmi. Forse dovrò accettare di perdere qualche partita in più, ma non è questo il problema. Occorre accettare sempre sconfitte. Lo faccio anche in questo caso. Ho giocato meno bene di Alcaraz, questa è la verità». Il servizio va corretto più di altri colpi. Un campione di oltre un metro e novanta non può adagiarsi su una velocità di crociera di 195-198 chilometri orari. Occorre sviluppare più potenza e precisione, issarsi fino ai 210-212 di base. È da rivedere il lancio della palla, forse, ma a Sinner non mancano tecnici analisti per farlo e coach per consigliare le giuste scelte. Serve anche una maggiore connessione tra le varie scelte tattiche, quando è il momento di attaccare, quando calare il ritmo, alzare la palla, tentare la smorzata o il contropiede. I match è giusto cominciarli con uno schema preciso, poi occorre aggiustarli in corsa, senza pensare di complicarsi la vita. Sbagliare è consentito, su questo Sinner ha ragione, ma non basta dirlo, serve mettersi alla prova.

La forza di Alcaraz

Alcaraz gestisce con maggiore naturalezza il ventaglio di scelte che si apre a ogni tentativo dell’avversario, Sinner è più farraginoso. Forse è giunto il momento di porre proprio il tennis dello spagnolo sotto i riflettori e studiarlo nei minimi dettagli. Ne possono sortire consigli utili. Del resto, è ciò che Alcaraz e il suo Team hanno fatto con Sinner, aggiungendo agli estri naturali del tennis di Carlitos i fondamenti più importanti del tennis “sinneriano”: la conduzione del gioco, che deve risultare sempre nelle proprie mani, l’atteggiamento nei momenti importanti del match, la solidità che nel corso degli scambi comunica agli avversari, l’inutilità di certi colpi a effetto eseguiti solo per strappare applausi. Alcaraz ha imparato, è cambiato in corso d’opera. Può farlo benissimo anche Sinner, ispirandosi al suo avversario. La classifica conta meno, 65 settimane sono già un’impresa grande. Il bello delle sfide è che continuino a essere tali. Sinner e Alcaraz, ne sono convinto, non hanno ancora finito di inseguirsi. Né di sorprenderci.