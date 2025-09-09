“Alcaraz devastante, Sinner dovrà lavorare parecchio. Musetti numero 3…”

Gianni Ocleppo, ex numero 30 del mondo e per molti anni il miglior piemontese nel circuito mondiale, poi superato dall’acquese Cristiano Caratti (ex 26 ATP) e dall’attuale Lorenzo Sonego (best ranking di n° 21) rimane un attento esperto del tennis moderno. Ha analizzato con attenzione la finale degli US Open 2025 : «Nell’occasione Carlos Alcaraz ha dimostrato di essere migliore del nostro campione su una superficie che a mio parere rappresenta quella più ideale per l’espressione del suo tennis ad ampio respiro, dotato di tantissimi colpi e molte variazioni. Le traiettorie liftate di cui dispone hanno messo in difficoltà Jannik non permettendogli di trovare la costanza necessaria a fare la differenza».

Cosa l’ha colpita di più nel tennis di Alcaraz agli Us Open e negli ultimi mesi?

«Senza dubbio la continuità che ha saputo mettere in campo a partire dal torneo sulla terra rossa di Barcellona. A parte Wimbledon, dove Sinner ha meritatamente vinto una finale storica, per lui e per il tennis italiano, Carlos ha sempre saputo alzare l’asticella quando gli è servito per cambiare marcia nel corso dei diversi appuntamenti affrontati. In passato aveva mostrato dei passaggi a vuoto che gli erano anche costati cari, ma a soli 22 anni ha stupito per essere riuscito a colmarli diventando in alcuni frangenti “ingiocabile” per i rivali. Stiamo parlando di un giovanissimo che ha già conquistato sei titoli Slam e si candida a metterne in bacheca tanti altri. Il suo tennis è tanto potente quanto istintivo e il mix delle due cose diventa a tratti devastante per i suoi avversari».

Sinner è sembrato in molti tratti della finale di New York in difficoltà. Come lo spiega?

«La premessa è che stiamo parlando di assoluta eccellenza del tennis moderno con due interpreti eccezionali, destinati a scrivere ancora molte pagine di storia del nostro sport. Non ci sono spiegazioni particolari nel caso specifico. Alcaraz è stato migliore di Sinner e ha vinto meritatamente il titolo tornando in vetta alla classifica mondiale. Dietro a loro due c’è un abisso e non è facile intravedere un vero numero 3».

Potrebbe essere Lorenzo Musetti?

«Il carrarino ha tutte le caratteristiche, soprattutto tecniche, per diventarlo. Ha già messo in difficoltà Alcaraz soprattutto sulla terra rossa ed è entrato stabilmente nei top ten, nonostante l’infortunio patito al Roland Garros che lo ha fermato per diversi mesi condizionandone la resa proprio fino agli US Open. Anche per Musetti lo step ulteriore sarà quello della continuità ad altissimo livello».

Torniamo alle considerazioni su Jannik Sinner. Cosa avrebbe dovuto fare nell’ultima partita sull’Artur Ashe Stadium per contrastare Alcaraz?

«Le percentuali del confronto parlano da sole. La carenza più evidente è stata quella delle prime palle di servizio. Sinner ne ha messe poche in campo e contro un Alcaraz così esplosivo è diventato un problema. Poche volte è riuscito a imprimere agli scambi il ritmo preferito ed è stato quasi sempre lui a dover rimediare alle situazioni difficili nelle quali lo ha messo il rivale. Su questo aspetto dovrà ancora lavorare ma non ho dubbi che lo farà. Più volte a fine match, anche vinti in scioltezza, è corso ad allenarsi per trovare i migliori meccanismi. In questo mi ricorda un giocatore dei miei tempi che era tra i pochissimi a fare la stessa cosa, Guillermo Vilas».