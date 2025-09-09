Alcaraz fa tremare tutti: “Non l’avete ancora visto”. E spazza via le critiche

"La perfezione la puoi sfiorare, ma non esiste. Posso sempre migliorare, magari arriverà un giocatore che mi supererà, o lo farà lo stesso Sinner. E' questo che mi motiva. Il miglior Carlos non si è ancora visto ". Messaggio chiaro, quello del campione dello US Open 2025 e nuovo numero 1 del mondo Carlos Alcaraz , che ha parlato con i rappresentanti di un ristretto gruppo di testate spagnole dopo il trionfo a Flushing Meadows in finale su Sinner . "Ho espresso un livello molto alto dall'inizio alla fine dello US Open, con grande costanza in tutte le partite, ed è proprio questo che stavamo cercando. Sono state due settimane spettacolari, parlando tennisticamente" ha detto come riportato a Supertennis. Soddisfatto del suo gioco, Alcaraz non si monta la testa. "Cerchiamo di essere i migliori possibili ogni giorno. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, allenandoci e migliorando ogni giorno. E' proprio questo che mi mantiene motivato". Grazie al successo in finale su Sinner, Alcaraz è tornato ad occupare la prima posizione nel ranking ATP per la prima volta dal 2023. Lo spagnolo, che ha completato 37 settimane da numero 1 del mondo, è diventato nel 2022 il più giovane di sempre a raggiungere la vetta della classifica dopo il suo trionfo allo US Open , a 19 anni e 4 mesi.

Carlos Alcaraz: il nuovo numero uno

Primo per partite vinte (61) e titoli vinti (7) nel circuito ATP nel 2025, Alcaraz è stato oggetto di non poche critiche dopo il documentario "A mi manera" uscito su Netflix, che racconta il campione spagnolo in campo e fuori. "Se ne è parlato molto, ha fatto discutere parecchio. Si dice che mi piace far festa. E' vero, mi piace godermi la vita, ma chi non piace? Chi non si è divertito a 22 anni? Si tratta di passare del tempo di qualità a casa, per poi arrivare motivato ai tornei". Dalla scorsa primavera, però, Alcaraz ha giocato otto tornei ed è sempre arrivato almeno in finale. "Sto maturando, ma conservo lo stesso entusiasmo di prima. Sto cercando di gestire tutto questo nel miglior modo possibile, perché non è facile, ma quando le cose vanno bene fuori dal campo, poi spesso vanno bene anche dentro. Una cosa è legata all’altra. È questo l’aspetto in cui sono migliorato di più. Fuori dal campo sono cresciuto molto e mi sono reso conto di quanto sia importante curare ogni dettaglio per stare al meglio. Credo che sia stato questo il mio più grande progresso".