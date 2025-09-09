Sinner cittadino onorario di Torino: "Rappresenta un modello virtuoso"

TORINO - Manca ancora molto alle Nitto Atp Finals di Torino dove Jannik Sinner , già qualificato, dovrà difendere il titolo vinto l'anno scorso e magari riconquistare il primato nella rankig Atp . Il numero 2 al mondo avrà un'ulteriore spinta dal tifo locale dopo l'ultima notizia. Infatti Jannik è stato ufficialmente nominato cittadino onorario di Torino . Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione, con primo firmatario il sindaco Stefano Lo Russo , che chiedeva di concedere la più prestigiosa onorificenza municipale al campione altoatesino.

Lo Russo: "Modello di vita"

Le parole del primo cittadino: "Un riconoscimento per come lui interpreta il ruolo di sportivo, un esempio virtuoso perché c'è modo e modo di vincere e c'è modo e modo di perdere, oltre che per le ricadute positive legate alla sua figura e alle Atp Finals. Jannik a tutti gli effetti può essere annoverato tra coloro che hanno reso Torino celebre nel mondo, anche grazie all'abbinamento con un grande evento tennistico che auspichiamo di avere altri 5 anni, sperando che i problemi che si sono creati fra governo e Fitp non pregiudichino quello che era stato annunciato l'anno scorso e cioè il proseguimento delle Atp Finals in Italia, e io penso e spero a Torino".

Conclude: "È un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio, attraverso l'allenamento, la costanza, si possono ottenere buoni risultati e che, anche quando si perde, si può reagire con signorilità esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese".