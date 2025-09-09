Sinner cittadino onorario di Torino: "Rappresenta un modello virtuoso"

TORINO - Manca ancora molto alle Nitto Atp Finals di Torino dove Jannik Sinner, già qualificato, dovrà difendere il titolo vinto l'anno scorso e magari riconquistare il primato nella rankig Atp. Il numero 2 al mondo avrà un'ulteriore spinta dal tifo locale dopo l'ultima notizia. Infatti Jannik è stato ufficialmente nominato cittadino onorario di Torino. Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione, con primo firmatario il sindaco Stefano Lo Russo, che chiedeva di concedere la più prestigiosa onorificenza municipale al campione altoatesino.
Lo Russo: "Modello di vita"
Le parole del primo cittadino: "Un riconoscimento per come lui interpreta il ruolo di sportivo, un esempio virtuoso perché c'è modo e modo di vincere e c'è modo e modo di perdere, oltre che per le ricadute positive legate alla sua figura e alle Atp Finals. Jannik a tutti gli effetti può essere annoverato tra coloro che hanno reso Torino celebre nel mondo, anche grazie all'abbinamento con un grande evento tennistico che auspichiamo di avere altri 5 anni, sperando che i problemi che si sono creati fra governo e Fitp non pregiudichino quello che era stato annunciato l'anno scorso e cioè il proseguimento delle Atp Finals in Italia, e io penso e spero a Torino".
Conclude: "È un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio, attraverso l'allenamento, la costanza, si possono ottenere buoni risultati e che, anche quando si perde, si può reagire con signorilità esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese".