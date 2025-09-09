"È un po' disperato", Kalinskaya rifila il due di picche al collega di Sinner

Rivali in campo e anche in amore? Holger Rune prova a “breakkare” l’ex di Jannik Sinner , Anna Kalinskaya . La tennista parla di avance da parte del collega danese, che in maniera insistente prova a uscire con lei, ma senza riuscirci. Così, dopo la Kudermetova, tocca sui social ad Anna Kalinskaya , denunciare i continui messaggi di Rune. La ex del nostro Jannik, infatti, confida un paio di pensieri a un podcast e sgancia un discreto smash sul giovane Holger: “Mi avrà scritto dieci volte… ma forse è solo un po’ disperato”. La russa, che lo scorso anno di questi tempi era compagna di Jannik proprio a New York , dove peraltro in campo non ha brillato, si è allora intrattenuta nel podcast First and Red con la giornalista Anna Chakvedtadze.

"Rune sta mandando messaggi a tutte"

Non ha parlato di tecnica o tattica, quanto della parte sentimentale: “Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi. È ancora lui, Rune. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito. Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O, più semplicemente, è solo un po’ disperato - ha concluso la russa prima di aggiungere - ma devo dire che non è l’unico così”. Un’altra stoccata al danese dopo quella, decisamente più netta, di Veronica Kudermetova che durante l’estate, ai tanti messaggi di Rune, rispose: “Guarda su Instagram… ho un marito”.

Il commento di Rune

Dopo aver visto il video sul web, Rune ha subito replicato con un commento su X. "Forse abbiamo delle differenze culturali che portano Anna ad interpretare un commento a una storia come un invito a un appuntamento. Se voglio uscire con una persona, chiedo un appuntamento. Non ti preoccupare" ha scritto il danese.