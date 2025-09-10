Navratilova non ha dubbi: “Alcaraz non sente la pressione contro Sinner perché..."

Carlos Alcaraz sta diventando la nemesi di Jannik Sinner . La vittoria agli Us Open dello spagnolo è stata la settima negli ultimi 8 confronti diretti con l'altoatesino a partire dal 2024. Quando lo spagnolo alza i giri del motore, sfruttando il suo ricchissimo bagaglio tecnico che gli consente di abbinare potenza e colpi raffinati, anche Sinner fa fatica a contenere la furia e a far passare la tempesta. A tal proposito si è espressa Martina Navratilova , leggenda del tennis degli anni '70 e '80: "Alcaraz dà il meglio di sé quando conta di più. Non sente la pressione contro Sinner perché sa che deve giocare bene, e se perde va bene lo stesso".

Navratilova ed Henman incantati da Alcaraz

Con 55 slam conquistati (18 in singolare, 31 in doppio e 6 nel misto) Navratilova è complessivamente la tennista più titolata a livello major. Chi meglio di lei può analizzare il grande momento di forma dello spagnolo: "Carlos ha un gioco leggermente più potente di Jannik e quando la situazione lo permette è praticamente imbattibile", ha dichiarato a Sky Sports. "I numeri non mentono, Alcaraz è stato migliore su tutta la linea", ha detto riguardo la finale di New York. Le fa eco Tim Henman, ex tennista inglese che ha raggiunto la semifinale a Roland Garros, Wimbledon e Us Open tra fine anni '90 e inizio 2000, il quale si è soffermato sui miglioramenti al servizio: "Una lezione magistrale di colpi. Non ho mai visto Alcaraz servire in quel modo. Se si pensa ai grandi battitori del tennis, ora devo inserirlo in questa categoria. Contro uno dei più grandi ribattitori, il suo servizio è stato fenomenale, ha colpito con grande velocità e costanza. Nei suoi game al servizio ha dato pochissime opportunità a Sinner e questo gli ha permesso di giocare con maggiore libertà".