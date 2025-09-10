Il giallo

Sì, perché mentre la notizia veniva ripresa da tutti i mezzi d'informazione italiani e stranieri, facendo letteralmente il giro del mondo, sui social iniziavano ad emergere i primi dubbi sulla veridicità di quanto contenuto all'interno dell'articolo. Tali sospetti, poi, sono aumentati con il passare delle ore, fino al punto che, sui social, sono innumerevoli le critiche nei confronti della Rai per aver "inventato" o, comunque, "ripreso da fonti poco affidabili" le presunte dichiarazioni di Vagnozzi. Quel che è certo, però, è che, al momento in cui si scrive (23.08 del 10 settembre 2025), l'articolo è ancora regolarmente visibile sul sito della Rai, mentre i diretti interessati - Vagnozzi e Sinner - non hanno ancora smentito ufficialmente.