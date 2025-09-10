"Jannik non gioca solo contro l’avversario dall’altra parte della rete. Gioca contro le aspettative di un Paese intero. Tutti vedono la sconfitta, ma non vedono le notti in cui piangeva, i giorni in cui non riusciva nemmeno ad alzare il braccio per la stanchezza". Dopo la sconfitta di Sinner in finale agli Us Open contro l'amico-rivale Carlos Alcaraz, costatogli tra l'altro la leadership del ranking mondiale, il sito ufficiale della Rai pubblica un articolo - senza firma - con all'interno queste dichiarazioni, a firma del fuoriclasse altoatesino, Simone Vagnozzi". Poche parole, ma dritte al punto, a tutela del ragazzo - di soli 24 anni - che si cela dietro al campione. Ma è giallo.
Il giallo
Sì, perché mentre la notizia veniva ripresa da tutti i mezzi d'informazione italiani e stranieri, facendo letteralmente il giro del mondo, sui social iniziavano ad emergere i primi dubbi sulla veridicità di quanto contenuto all'interno dell'articolo. Tali sospetti, poi, sono aumentati con il passare delle ore, fino al punto che, sui social, sono innumerevoli le critiche nei confronti della Rai per aver "inventato" o, comunque, "ripreso da fonti poco affidabili" le presunte dichiarazioni di Vagnozzi. Quel che è certo, però, è che, al momento in cui si scrive (23.08 del 10 settembre 2025), l'articolo è ancora regolarmente visibile sul sito della Rai, mentre i diretti interessati - Vagnozzi e Sinner - non hanno ancora smentito ufficialmente.