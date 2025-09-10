Tuttosport.com

Vagnozzi su Sinner: "Tutti vedono la sconfitta ma non le notti in cui piangeva, i giorni..."

Il coach del fuoriclasse altoatesino rompe il silenzio dopo il ko contro Alcaraz nella finale degli Us Open: le dichiarazioni
2 min

"Jannik non gioca solo contro l’avversario dall’altra parte della rete. Gioca contro le aspettative di un Paese intero". Dopo la sconfitta di Sinner in finale agli Us Open contro l'amico-rivale Carlos Alcaraz, costatogli tra l'altro la leadership del ranking mondiale, a rompere il silenzio - ai microfoni della Rai - è il coach del fuoriclasse altoatesino, Simone Vagnozzi: "Tutti vedono la sconfitta, ma non vedono le notti in cui piangeva, i giorni in cui non riusciva nemmeno ad alzare il braccio per la stanchezza". Poche parole, ma dritte al punto, a tutela del ragazzo - di soli 24 anni - che si cela dietro al campione.

L'autocritica

Del resto, lo stesso Jannik Sinner si mostra spesso estremamente autocritico, come dimostrano le sue parole al termine della finale degli Us Open: "Sono stato molto prevedibile in campo, mentre lui ha cambiato il suo gioco. Non ho mai fatto un serve & volley, non ho usato molto la palla corta. Per affrontare Carlos devi uscire dalla tua comfort zone. Devo apportare qualche modifica: magari perderò qualche partita in più d'ora in poi, ma facendo dei cambiamenti per essere un giocatore più imprevedibile. Devo diventare un tennista migliore, alla fine è questo il mio obiettivo principale".

 

 

