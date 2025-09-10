Vagnozzi su Sinner: "Tutti vedono la sconfitta ma non le notti in cui piangeva, i giorni..."

L'autocritica

Del resto, lo stesso Jannik Sinner si mostra spesso estremamente autocritico, come dimostrano le sue parole al termine della finale degli Us Open: "Sono stato molto prevedibile in campo, mentre lui ha cambiato il suo gioco. Non ho mai fatto un serve & volley, non ho usato molto la palla corta. Per affrontare Carlos devi uscire dalla tua comfort zone. Devo apportare qualche modifica: magari perderò qualche partita in più d'ora in poi, ma facendo dei cambiamenti per essere un giocatore più imprevedibile. Devo diventare un tennista migliore, alla fine è questo il mio obiettivo principale".