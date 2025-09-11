Tsitsipas shock tra ansia e stress: "Ci stavo per ore. Ti sconvolge mentalmente"

"Non voglio promettere troppo, perché al momento sto cercando di superare il trauma che ho subito nelle ultime settimane. Non sono ancora sicuro di giocare, ma farò del mio meglio". Così Stefanos Tsitsipas ha lasciato dei dubbi sulla sua partecipazione alla Coppa Davis, che vede la Grecia opposta al Brasile sabato 13 settembre. Il 27enne sta vivendo un'annata molto complicata , con risultati deludenti che gli hanno fatto perdere gradualmente fiducia in se stesso. C'è di mezzo anche il problema alla schiena che lo tormenta da un po', ma che, a quanto emerge dalle sue dichiarazioni, è in procinto di essere superato: "Mi sento bene, molto meglio rispetto a come mi sentivo due o tre settimane fa", riporta Sdna.

I problemi agli Us Open

Tsitsipas ha riscontrato delle difficoltà anche a New York: "Lo Us Open è stato piuttosto difficile perché non ero sicuro di portare a termine il primo incontro: nel primo set avevo molti pensieri negativi, pensavo che avrei potuto fermarmi a un certo punto della partita, poi ho iniziato a sentirmi molto meglio fisicamente nel secondo e terzo set, credo di essermi riscaldato e i problemi che avevo sono scomparsi. Non è stato un US Open piacevole, nel senso che mi aspettavo di stare meglio fisicamente con l'infortunio e di non trovarmi in questa situazione". Il greco è stato eliminato dal tedesco Daniel Altmaier al secondo turno: "Con Altmaier ho avuto bisogno di due time out medici in momenti strani della partita, cosa che non mi capita di solito. Mi sono capitate delle cose imprevedibili in questi tornei, il pubblico non le ha viste, perché molte cose sono successe durante gli allenamenti. Sto lottando con il mio infortunio in questo momento, sto cercando di trovare delle soluzioni e di consultare degli specialisti, vado ovunque per imparare il più possibile su ciò che sto passando. Spero di superarlo presto", ha rivelato.

La ripercussione psicologica

Tsitsipas ha raccontato quanto abbiano inciso a livello mentale i problemi alla schiena: "I fastidi hanno iniziato a manifestarsi nei tornei di Toronto, Cincinnati e Winston Salem, ma non c'erano molti problemi, non ho dovuto interrompere gli allenamenti né allenarmi meno del solito. Lì abbiamo trovato l'equilibrio con la squadra, abbiamo trovato il margine per fare il lavoro giusto che volevamo da tanto tempo. L'ansia e lo stress hanno avuto un ruolo nel ritorno dell'infortunio. La cosa più strana è che mi sono allenato prima di giocare la mia prima partita agli US Open e mi sentivo benissimo, perfettamente. Tutti proviamo ansia e il fatto che ultimamente non abbia vinto molte partite non aiuta. Sono entrato in campo e ho iniziato subito a provare quello che sentivo da tanto tempo. E questo mi rattrista perché ho lavorato tantissimo, ho lavorato infinite ore per prepararmi e, entrando in campo, mi sono reso conto che forse non ero nemmeno in grado di giocare. Questo ti sconvolge mentalmente quando sei in campo e hai in mente che non hai vinto molto ultimamente, quindi questa combinazione non aiuta".