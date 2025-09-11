Becker sulla finale Sinner-Alcaraz: "La grande differenza che ho notato in questo duello è stata…"

"Dal primo all'ultimo istante Alcaraz è stato chiaramente migliore di tutti gli altri giocatori, anche di Sinner. In finale era lui a comandare: ha giocato un tennis di un altro pianeta e ha meritato di vincere il torneo". Nel podcast Becker Petkovic, la leggenda del tennis Boris Becker ha commentato la finale degli Us Open vinta da Carlos Alcaraz ai danni di Jannik Sinner . Un Sinner sotto assedio per quasi tutto l'arco del match, che non ha avuto le contromisure per contrastare la furia agonistica dello spagnolo. " La grande differenza che ho notato in questo duello è stata al servizio : Sinner era chiaramente più debole, e se ha un tallone d'Achille è proprio questo. Sono un po' deluso, mi aspettavo di più", ha dichiarato l'ex tennista tedesco.

Le prestazioni di Alcaraz e Sinner a confronto

Con il trionfo a New York, Alcaraz ha raggiunto Becker a quota 6 titoli del grande slam conquistati: "Ha giocato meglio rispetto a un anno fa. Ha più variazioni e cambi di ritmo, ha giocato il serve and volley e il rovescio in slice, in più colpiva col dritto in un modo tale che non riuscivi a vedere la palla", ha detto Becker sullo spagnolo, che si è ripreso ufficialmente la vetta del ranking mondiale. Sinner invece, stando all'opinione del tre volte vincitore di Wimbledon, "per la prima volta è rimasto fermo con il suo gioco. Ora è prevedibile, ma non è così grave se io la vedo in questo modo. Il problema maggiore è che sia Alcaraz a vederla in questo modo. Alcaraz ha fatto davvero passi in avanti, mentre Sinner è rimasto sullo stesso piano, in parte non sapeva come vincere i punti. Per me non c'è mai stato alcun dubbio su chi avrebbe vinto questa partita, nemmeno dopo il secondo set. E non l'ho visto in nessun'altra finale tra i due", ha concluso Becker.