"Sinner e Alcaraz come Federer e Nadal, li batte solo...": Mouratoglou sicuro

La determinazione di Coco Gauff

“Quindi, sì, per il momento Alcaraz e Sinner sono sicuramente su un altro pianeta. Ma la domanda ha molto senso perché l'unico che potrà competere con questi due, se ce ne sarà uno, è l'unico che crederà che sia possibile. In realtà, quando intervisto i giovani giocatori, è proprio questo che cerco di capire. Quando li ascolti, dicono tutti: 'Voglio essere il numero 1 al mondo'. Ma la mia prima domanda è sempre: qual è il tuo piano? Ho bisogno di sapere: quanto ci credi?" Mouratoglou ha poi affermato in relazione alla giovane tennista statunitense Coco Gauff: “Ricordo quando ho intervistato Coco Gauff quando è arrivata per la prima volta nella mia accademia all'età di 10 anni, e ho lasciato il mio ufficio pensando che la sua determinazione e la sua fiducia in se stessa fossero incredibili per una persona così giovane. E ora guardate dove è arrivata”.