"Mi hanno tagliato metà pettorale. Io senza altre possibilità": l'ex compagno di Kyrgios shock

Essere disposti a tutto pur di tornare a riscoprire il piacere di giocare. E' la storia di Thanasi Kokkinakis , ex compagno di doppio di Kyrgios che ha vinto la sua battaglia contro gli infortuni ed è pronto a tornare in campo. L'australiano, che nel 2018 aveva battuto Roger Federer a Miami e che nel 2022 ha vinto un titolo ATP ad Adelaide (sua città natale), si è sottoposto ad un duro intervento, quello del riattacco del muscolo del pettorale ed ora sembra avercela fatta. Commovente è stata la sua testimonianza.

Kokkinakis eroe di coraggio

La carriera di Thanasi Kokkinakis è stata contraddistinta da numerosi infortuni, l'ultimo, il più pesante è avvenuto agli Australia Open dello scorso anno contro Jack Draper con successivo ritiro: "Ho giocato con una rottura del pettorale per buona parte degli ultimi quattro o cinque anni. Se provavo a forzare il braccio si gonfiava e non riuscivo più a giocare. Dovevo sempre alzare bandiera bianca e ritirarmi". Poi la svolta: "Non volevo giocare soltanto per partecipare e mi sono sottoposto ad una operazione insolita per un tennista. Mi hanno rimosso del tessuto cicatriziale e mi hanno tagliato via metà del pettorale destro. Dopodichè per collegare il mio pettorale lacerato alla spalla mi hanno impiantato un allograft, più precisamente il tendine d’Achille di un donatore deceduto".

Il rientro in campo

L'obiettivo dell'australiano ora è quello di arrivare a disputare le finali di Coppa Davis nelle quali non ci sarà Alcaraz che si svolgeranno a Bologna. Tra sabato e domenica la squadra australiana, nella quale lui figura, affronterà l'Olanda: "Sono rientrato da quindici giorni e sto abbastanza bene. Sto ritrovando i colpi da fondo, mi godo il momento nonostante non stia ritrovando il servizio dei tempi migliori. Il sogno è quello di giocare senza dolore, cosa mai riuscita nella mia carriera".