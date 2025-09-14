Slam, il re è Sinner: l’unico a 26 vittorie

Settembre è un mese spartiacque, quello in cui ricomincia la scuola, le aule universitarie tornano lentamente a ripopolarsi e in ufficio si rivede persino quel collega che ad agosto pare non abbia mai lavorato. Settembre però è anche un po’ il mese della fine, quello che si porta via l’estate, il sole, gli amori fugaci e le serate concluse alle prime ore del mattino. Il tennis a settembre inizia a tracciare i primi bilanci, perché New York - come l&rsqu