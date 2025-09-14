Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il Toro batte la Roma, Sonego esulta: il messaggio per Cobolli sui social è virale!

'Derby' calcistico per i due tennisti azzurri: ecco cosa è successo su Instagram
2 min
Il Toro batte la Roma, Sonego esulta: il messaggio per Cobolli sui social è virale!© EPA

L'eurogol di Simeone ha permesso al Torino di imporsi a sorpresa all'Olimpico di Roma nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-26. Sulla panchina dei granata siede Marco Baroni, lo scorso anno alla guida della Lazio, mentre in giallorosso è sbarcato lo scorso anno Gian Piero Gasperini, tecnico 'scuola' Juventus: questo doppio derby incrociato, però, non è stato l'unico ad andare in scena...

Lo sfottò sui social

A distanza, infatti, si è svolto un altro particolare 'derby': quello tra due tennisti azzurri, nello specifico Lorenzo Sonego, tifosissimo granata, e Flavio Cobolli, cuore giallorosso, club per il quale ne ha pure vestito la maglia nelle giovanili. Inevitabile, poi, lo sfottò a fine partita, con il torinese che, taggando il toscano, pubblica tra le proprie storie Instagram una foto dell'esultanza di Simeone con i compagni e la didascalia: "Sarà per la prossima volta".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis