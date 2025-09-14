Il Toro batte la Roma, Sonego esulta: il messaggio per Cobolli sui social è virale!

L'eurogol di Simeone ha permesso al Torino di imporsi a sorpresa all'Olimpico di Roma nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-26. Sulla panchina dei granata siede Marco Baroni, lo scorso anno alla guida della Lazio, mentre in giallorosso è sbarcato lo scorso anno Gian Piero Gasperini, tecnico 'scuola' Juventus: questo doppio derby incrociato, però, non è stato l'unico ad andare in scena...

Lo sfottò sui social

A distanza, infatti, si è svolto un altro particolare 'derby': quello tra due tennisti azzurri, nello specifico Lorenzo Sonego, tifosissimo granata, e Flavio Cobolli, cuore giallorosso, club per il quale ne ha pure vestito la maglia nelle giovanili. Inevitabile, poi, lo sfottò a fine partita, con il torinese che, taggando il toscano, pubblica tra le proprie storie Instagram una foto dell'esultanza di Simeone con i compagni e la didascalia: "Sarà per la prossima volta".