Alcaraz davanti a Sinner, ranking Atp invariato. Musetti punta alle Finals

La settimana riservata alla Coppa Davis ha lasciato intatta la classifica ATP nelle prime 48 posizioni. L'Italia, che conta quattro Top 30 come solo gli Stati Uniti, si presenta alla stagione asiatica con l'ambizione di continuare il felice trend del 2025, anche se sarà difficile per Jannik Sinner riprendere la vetta della classifica entro la fine del 2025. Dopo lo Us Open, se si guarda la Race, ovvero la classifica basata sui risultati dell'anno solare e che dà accesso alle Finals di fine stagione, l'italiano deve recuperare 2590 punti a Carlos Alcaraz. Jannik dovrà tentare un'impresa simile a quella completata nel 2016 da Andy Murray, che dopo lo US Open vinse due Masters 1000 (Shanghai e Parigi), due ATP 500 (Pechino e Vienna) e le Nitto ATP Finals da imbattuto, per un totale di 4.500 punti. Alcaraz, diventato nel 2022 il più giovane numero 1 del mondo, potrebbe diventare l'undicesimo giocatore, e il secondo dopo Rafa Nadal, a finire almeno due stagioni da numero 1 del mondo nell'era del ranking computerizzato, introdotto nel 1973.
Sinner e Alcaraz: i prossimi impegni
I prossimi appuntamenti sono favorevoli ad Alcaraz che, alla luce dei risultati non brillantissimi nella parte finale della scorsa stagione, avrà tutto da guadagnare. Lo spagnolo infatti un anno fa vinse sì il 500 di Pechino, ma nei due Masters 1000 di Shangai e Parigi-Bercy uscì rispettivamente ai quarti e agli ottavi, mentre alle Finals di Torino non superò la fase a gironi. Situazione ben diversa per Sinner, che a Pechino raggiunse la finale perdendo con lo spagnolo, poi vinse sia Shangai che le Finals, non partecipando a Bercy. L'italiano dunque ha molti punti in più da difendere, con la probabilità che nelle prossime settimane il distacco dalla vetta della classifica occupata da Alcaraz possa aumentare. Ma quando potranno reincontrarsi Jannik e Carlos? Poiché lo spagnolo quest'anno ha deciso di iscriversi al 500 di Tokyo, che si gioca in contemporanea con Pechino, la prossima sfida tra i due potrebbe avvenire solo in un'eventuale finale del Masters 1000 di Shangai.
La corsa alle Finals
Si accende anche la corsa per le Nitto Atp Finals di Torino. Crescono le possibilità di vedere quattro italiani al via tra singolare e doppio: sarebbe un record. Sinner è già qualificato mentre Lorenzo Musetti, al momento ottavo, sarebbe l'ultimo a staccare il pass. Considerato che Jack Draper, nono, ha annunciato che non tornerà in campo prima del 2026 per problemi fisici, il suo più immediato inseguitore è Felix Auger-Aliassime, decimo e distante 365 punti. Il canadese, semifinalista allo US Open, punta alla seconda partecipazione dopo quella del 2022. Occhio però alla situazione di Novak Djokovic. Terzo nella race a pari punti con Alexander Zverev, al momento sarebbe qualificato. Tuttavia, dopo New York il serbo ha dichiarato che l'unico torneo in cui lo vedremo sicuramente in campo sarà quello di Atene. Nessun riferimento quindi alle Finals: la decisione si saprà nelle prossime settimane. Restano tra i primi otto della Race di doppio, infine, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
Top 10 ranking Atp
1 Carlos Alcaraz: 11540 punti
2 Jannik Sinner: 10780
3 Alexander Zverev: 5930
4 Novak Djokovic: 4830
5 Taylor Fritz: 4675
6 Ben Shelton: 4280
7 Jack Draper: 3690
8 Alex de Minaur: 3545
9 Lorenzo Musetti: 3505
10 Karen Khachanov: 3280.
Top 10 Race Atp
1 Carlos Alcaraz: 10540 punti
2 Jannik Sinner: 7950
3 Novak Djokovic: 4180
3 Alexander Zverev: 4180
5 Ben Shelton: 3710
6 Taylor Fritz: 3465
7 Alex de Minaur: 3145
8 Lorenzo Musetti: 3070
9 Jack Draper: 2990
10 Felix Auger-Aliassime: 2705.
