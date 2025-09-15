Alcaraz davanti a Sinner, ranking Atp invariato. Musetti punta alle Finals

La corsa alle Finals

Si accende anche la corsa per le Nitto Atp Finals di Torino. Crescono le possibilità di vedere quattro italiani al via tra singolare e doppio: sarebbe un record. Sinner è già qualificato mentre Lorenzo Musetti, al momento ottavo, sarebbe l'ultimo a staccare il pass. Considerato che Jack Draper, nono, ha annunciato che non tornerà in campo prima del 2026 per problemi fisici, il suo più immediato inseguitore è Felix Auger-Aliassime, decimo e distante 365 punti. Il canadese, semifinalista allo US Open, punta alla seconda partecipazione dopo quella del 2022. Occhio però alla situazione di Novak Djokovic. Terzo nella race a pari punti con Alexander Zverev, al momento sarebbe qualificato. Tuttavia, dopo New York il serbo ha dichiarato che l'unico torneo in cui lo vedremo sicuramente in campo sarà quello di Atene. Nessun riferimento quindi alle Finals: la decisione si saprà nelle prossime settimane. Restano tra i primi otto della Race di doppio, infine, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.