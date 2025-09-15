Fognini: “Sinner? Siamo in Italia. Quando vince è un fenomeno, quando perde…”  

L'ex tennista Fabio Fognini è intervento a "Supernova", il podcast di Alessandro Cattelan, per parlare della sua carriera e della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Fabio ha appeso la racchetta al chiodo a WImbledon facendo sudare 5 set ad Alcaraz in un match clamoroso da parte del tennista azzurro: "A carte ferme penso di aver fatto la decisione migliore. Se fosse andata diversamente, sarebbe stato un gran problema. Con la vittoria, il giorno dopo avevo un giorno libero e poi mi toccava un giocatore che era il 700 del mondo. Per me era un problema mentale aprire Wimbledon con il match contro l'allora numero 2 sul campo centrale e poi finire al campo 14 contro il 700 al mondo".

Sul ritiro

"Era nell'aria: più volte mi sono chiesto perché continuassi, negli ultimi tempi avevo avuto infortuni, mi sono operato alle caviglie. Ho sempre lottato e giocato per entrare nei primi 100 alla mia età. Poi mi sono preso quel tempo necessario perché volevo capire se a livello mentale e fisico era una decisione da prendere e ne valeva la pena. Dovevo farlo entro fine anno. Stavo perdendo ranking, stavo perdendo partite, non potevo più rimandare e mi sono detto qual è il momento migliore se non questa partita. Sono uscito perdente ma vincitore. Considerate che non ho visto ancora la partita, nemmeno gli highlights, però in futuro vorrei perché gli appassionati sono rimasti colpiti da questo match".

Su Sinner-Alcaraz

"Sono due giocatori diversi. Noi italiani conosciamo meglio Jannik, tifiamo per lui e come sappiamo in Italia quando qualcuno vince è un fenomeno in Italia e quando perde iniziano a mettere i puntini sulle i. Mi ricordano Rafa e Roger nella mia epoca. Sono diversi. Uno è quadrato. Io ho giocato con Seppi e lo chiamavo Crucco perché mezzo tedesco e mezzo italiano, molto quadrato e Jannik è come lui. Mentre Alcaraz sembra che si diverta. Io ho visto il suo documentario, lui afferma che dopo le partite va a Ibiza a divertirsi e a me trasmette proprio quello. Alcaraz è uno che si diverte e ne ha bisogno fuori dal campo".