Berrettini torna dall'infortunio, è in campo ad Hangzhou: chi affronta all'esordio

Matteo Berrettini rientra nel circuito. Il 29enne romano, n.57 Atp è l'ottava testa di serie dell' "Hangzhou Open", Atp 250 con montepremi di 1.019.185 dollari, di scena sul cemento dell'Olympics Sports Centre nella città a 200 chilometri da Shanghai, in Cina. Debutterà contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Berrettini torna in campo dopo quasi tre mesi di stop dovuti al problema agli addominali: il ko al primo turno di Wimbledon contro il polacco Kamil Majchrzak è stato il suo ultimo match. Prima di Londra era stato fermo per un altro mese e mezzo, per l'infortunio a Roma nella sfida con Casper Ruud.