Berrettini torna dall'infortunio, è in campo ad Hangzhou: chi affronta all'esordio

Matteo Berrettini rientra nel circuito. Il 29enne romano, n.57 Atp è l'ottava testa di serie dell' "Hangzhou Open", Atp 250 con montepremi di 1.019.185 dollari, di scena sul cemento dell'Olympics Sports Centre nella città a 200 chilometri da Shanghai, in Cina. Debutterà contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Berrettini torna in campo dopo quasi tre mesi di stop dovuti al problema agli addominali: il ko al primo turno di Wimbledon contro il polacco Kamil Majchrzak è stato il suo ultimo match. Prima di Londra era stato fermo per un altro mese e mezzo, per l'infortunio a Roma nella sfida con Casper Ruud.
Per Berrettini possibile sfida con Bublik
Berrettini non è l'unico italiano iscritto in tabellone. C'è Luca Nardi, n.85 Atp, che esordirà con lo statunitense Aleksandar Kovacevic, n.69 del ranking, già battuto dal 22enne pesarese quest'anno al primo turno sulla terra dell'Estoril. Presente anche Matteo Arnaldi, n.73 Atp, sorteggiato al primo turno contro il francese Arthur Cazaux, n.84 del ranking. Il 23enne di Sanremo ha vinto l'unico precedente, al primo turno sulla terra di Barcellona lo scorso anno. A guidare il seeding il russo Andrey Rublev, n.14 Atp, seguito dal connazionale Daniil Medvedev, n.18, che entreranno in gara direttamente al secondo turno. Nardi potrebbe affrontare proprio Rublev in caso di vittoria al debutto, mentre per Arnaldi eventuale secondo turno con la testa di serie n.4 Corentin Moutet. Berrettini invece si trova nella parte bassa del tabellone: in caso di successo affronterà uno tra Yunchaokete Bu e Zhizhen Zhang, impegnati nel derby cinese, mentre si prospetta un eventuale quarto di finale con Alexander Bublik, n.3 del seeding. Al via anche il campione in carica, il croato Marin Cilic, n.59 del ranking, che esordirà con un qualificato prima di affrontare eventualmente Medvedev.