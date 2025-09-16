Cocciaretto da sogno, rimonta incredibile in BJK Cup: Italia avanti 1-0 contro la Cina

SHENZEN (Cina) - Comincia bene per l'Italia femminile del tennis il match dei quarti di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Sul cemento indoor di Shenzen, nella gara di apertura delle Finals, le azzurre sono avanti per 1-0 contro le padrone di casa. A firmare il primo punto in favore dell'Italia è stata Elisabetta Cocciaretto , numero 91 del mondo, che ha battuto in rimonta (doppia rimonta) Yue Yuan, numero 102 del ranking Wta, col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5.

La rimonta

L'azzurra nel secondo set ha rimontato e vinto pur essendo sotto nel punteggio per 5-2. Poi si è ripetuta nella terza frazione, dove era di nuovo sotto per 5-2, prima di ribaltare del tutto il match e la rivale cinese. A seguire, nell'altro singolare, in scena Jasmine Paolini, opposta a Xinyu Wang. Infine il doppio, dove il capitano azzurro Tathiana Garbin dovrebbe schierare la coppia Errani-Paolini. L'Italia è campione in carica, avendo vinto la Billie Jean King Cup nel 2024.