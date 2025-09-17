Nardi si ritira ad Hangzhou: l'annuncio sui social. Zeppieri in tabellone

Luca Nardi costretto al forfait. Il tennista pesarese, che oggi avrebbe dovuto debuttare nell'"Hangzhou Open" (Atp 250 con un montepremi 1.019.185 dollari) nel match contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic (numero 69 del mondo), ha annunciato con una storia su Instagram il motivo per cui non potrà scendere in campo. "Sfortunatamente dopo sei giorni qui in Cina e dopo essermi preparato nel migliore dei modi per affrontare bene questo torneo, oggi sono costretto a ritirarmi a causa di un'intossicazione alimentare dovuta a un virus intestinale. Ora la mia priorità è recuperare e tornare al massimo. Ci vediamo a Tokyo".