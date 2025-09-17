Tuttosport.com

Nardi si ritira ad Hangzhou: l'annuncio sui social. Zeppieri in tabellone

Il tennista pesarese rinuncia all'Atp 250 in Cina, che vedrà il ritorno in campo di Berrettini
2 min
atp hangzhounardiZeppieri
Nardi si ritira ad Hangzhou: l'annuncio sui social. Zeppieri in tabellone© EPA

Luca Nardi costretto al forfait. Il tennista pesarese, che oggi avrebbe dovuto debuttare nell'"Hangzhou Open" (Atp 250 con un montepremi 1.019.185 dollari) nel match contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic (numero 69 del mondo), ha annunciato con una storia su Instagram il motivo per cui non potrà scendere in campo. "Sfortunatamente dopo sei giorni qui in Cina e dopo essermi preparato nel migliore dei modi per affrontare bene questo torneo, oggi sono costretto a ritirarmi a causa di un'intossicazione alimentare dovuta a un virus intestinale. Ora la mia priorità è recuperare e tornare al massimo. Ci vediamo a Tokyo".

Zeppieri supera le qualificazioni

Per un italiano che esce, ce n'è un altro che entra. Lo sfortunato ritiro di Nardi coincide con l'ingresso nel tabellone principale di Giulio Zeppieri. Il numero 169 Atp, dopo aver sconfitto in rimonta il canadese Liam Draxl con il punteggio di 6-7 6-1 6-3, ha battuto con un netto 6-1 6-4 il ceco Dalibor Svrcina nel turno finale delle qualificazioni. Dopo Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, sarà lui dunque il terzo azzurro presente nel main draw ad Hangzhou.

