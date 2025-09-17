Sabalenka rinuncia a Pechino: svelato il motivo. Swiatek può avvicinare la numero uno

Il Wta 1000 di Pechino perde una sicura protagonista. Aryna Sabalenka , numero 1 al mondo e reduce dal trionfo agli Us Open , non parteciperà al torneo in programma dal 24 settembre al 5 ottobre. "Aryna non si è ancora completamente ripresa dall'infortunio subito durante gli US Open e salterà il China Open del 2025", hanno fatto sapere gli organizzatori. È arrivata anche la conferma della bielorussa: "Mi dispiace molto non esserci, ma ora devo concentrarmi sulla guarigione con l'obiettivo di tornare in campo al 100%".

Opportunità per Swiatek

Sabalenka dovrebbe rientrare nel Wta 1000 di Wuhan, in programma dal 6 ottobre, dove è campionessa in carica. Il forfait della bielorussa può favorire l'avvicinamento nel ranking di Iga Swiatek, numero 2 al mondo e principale inseguitrice. Con 11225 punti, Sabalenka momentaneamente ha circa 3200 punti di vantaggio sulla polacca. Ma un anno fa di questi tempi, mentre la bielorussa vinceva il 1000 di Wuhan e raggiungeva i quarti a Pechino e le semifinali alle Finals, Swiatek era ferma per squalifica. Dunque la polacca avrà l'opportunità di guadagnare numerosi punti da qui fino a Wimbledon del prossimo anno, quando dovrà difendere il titolo.