Coppa Davis, Final Eight: l'Italia sfiderà l'Austria ai quarti, il tabellone completo

In coppa Davis l'Italia di Filippo Volandri esordirà ai quarti contro l' Austria . Definito il tabellone della final eight, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. Se i nostri azzurri, condotti da Jannik Sinner , dovessero passare il turno , in semifinale se la vedranno contro la vincente di Belgio-Francia . Evitata, dunque, la Spagna di Carlos Alcaraz , che trova ai quarti la Repubblica Ceca, fino alla finale. L'Italia dunque contro gli austriaci: è questo l'esito del sorteggio che si è svolto in piazza Maggiore, a Bologna . La manifestazione si giocherà nella "casa" della Virtus in zona Fiera . Eventuale semifinale degli azzurri contro la vincente di Belgio-Francia. Il team capitanato da Filippo Volandri andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo dopo i successi a Malaga nel 2023 e nel 2024. Oltre a Italia-Austria, c'e' la sfida tra Francia e Belgio nella parte alta, la stessa degli azzurri. L'Austria, avversaria dell'Italia, ha raggiunto le Davis Cup Finals per la seconda volta dal 2019, da quando la competizione ha cambiato formato. Giocherà i quarti di finale di coppa Davis per la prima volta dal 2012. Il miglior risultato in Davis rimane la semifinale del 1990 persa 3-2 contro gli Usa di Andre Agassi e Michael Chang . Guidata da Thomas Muster, l'austriaco con più partite vinte in totale e in singolare in Davis, in quell'occasione la nazionale arriva a un solo set dalla finale.

Binaghi su Sinner e Alcaraz

Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, alla cerimonia di sorteggio: "La presenza di Sinner, Alcaraz, Musetti e altri giocatori non dipenderà dalla loro personale volontà, ma anche da ciò che succederà nelle settimane precedenti. Credo che un problema della Spagna anche per quanto riguarda Alcaraz. Credo sia presto per poter sapere se riusciranno, come Jannik ha fatto negli ultimi due anni, a giocare in Coppa Davis. Lui è stato l'autentico trascinatore della nostra squadra nelle ultime due vittorie e credo che abbia già dimostrato tutto, tra le tante cose di essere attaccato alla maglia azzurra e ai valori che la maglia rappresenta, più di chiunque altro. Questo vale anche per Musetti, che spero abbia un finale di stagione molto intenso perché lo vogliamo vedere alle Finals. Noi, con Volandri, siamo a stretto contatto con i team e li aiutiamo perché possano prendere la decisione migliori per i loro ragazzi e per il nostro Paese".

Il tennis LIVE: tutti i match in diretta