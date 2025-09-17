Binaghi: "Sarà banale, ma l'Italia vuole la Davis. Ci stiamo abituando..."

"Siamo contenti di essere riusciti a portare a Bologna le finali mondiali della Coppa Davis. Siamo qui anche per il modo con il quale tutta la comunità bolognese ci ha accolto in questi anni nei quali abbiamo giocato il girone eliminatorio". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 delle Finals. Chiaro l'obiettivo per questa prima edizione in Italia delle Davis Cup Finals: "Sarà banale ma noi vorremmo vincere, ci stiamo abituando a vincere - ha aggiunto Binaghi -. Sappiamo che è nostro dovere continuare a farlo e credo che ci abbia aiutato molto l'esempio delle nostre ragazze che in Cina hanno ribaltato due match con un cuore grande così. Hanno dimostrato quanto i nostri due capitani, Filippo Volandri e Tathiana Garbin, siano riusciti a trasmettere a questa fenomenale generazione di ragazzi e di ragazze l'importanza della nazionale e della maglia azzurra, per poter essere un esempio per le nostre giovani generazioni".
La fase finale della Davis a Bologna
Una scelta che si è rivelata particolarmente azzeccata anche alla luce "dell'andamento dell'ultimo turno di qualificazione che si è svolto la settimana scorsa. Essendo sette nazioni su otto europee, difficilmente si sarebbe potuto trovare un posto così baricentrico come Bologna sia per le quattro nazioni che arriveranno sulla direttrice nord (Austria, Germania, Belgio e Repubblica Ceca), sia per le due che arriveranno da ovest (Francia e Spagna). Quindi Bologna non è solo la culla del tennis italiano per il valore delle sue società, per i dirigenti che hanno fatto la storia del nostro movimento, ma possiede anche una centralità geografica che in questo momento aiuta, a mio parere, molto per il successo della manifestazione".
Il tennis LIVE: tutti i match in diretta