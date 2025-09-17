Binaghi: "Sarà banale, ma l'Italia vuole la Davis. Ci stiamo abituando..."

"Siamo contenti di essere riusciti a portare a Bologna le finali mondiali della Coppa Davis. Siamo qui anche per il modo con il quale tutta la comunità bolognese ci ha accolto in questi anni nei quali abbiamo giocato il girone eliminatorio". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 delle Finals. Chiaro l'obiettivo per questa prima edizione in Italia delle Davis Cup Finals: "Sarà banale ma noi vorremmo vincere, ci stiamo abituando a vincere - ha aggiunto Binaghi -. Sappiamo che è nostro dovere continuare a farlo e credo che ci abbia aiutato molto l'esempio delle nostre ragazze che in Cina hanno ribaltato due match con un cuore grande così. Hanno dimostrato quanto i nostri due capitani, Filippo Volandri e Tathiana Garbin, siano riusciti a trasmettere a questa fenomenale generazione di ragazzi e di ragazze l'importanza della nazionale e della maglia azzurra, per poter essere un esempio per le nostre giovani generazioni".