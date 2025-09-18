Sonego batte Cerundolo in rimonta: ecco chi sfiderà agli ottavi in Cina

Buona la prima per Lorenzo Sonego che supera il primo turno del Chengdu Open, Atp 250 sul cemento con un montepremi di 1.190.210 dollari in corso nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. Il 30enne di Torino, numero 44 Atp e ottava testa di serie, si è imposto sull'argentino Juan Manuel Cerundolo (72) con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Perso il primo set, il classe '95 ha reagito facendo suo il match e conquistando il pass per gli ottavi di finale dove affronterà lo statunitense Marcos Giron che si è aggiudicato il derby con il connazionale Ethan Quinn, superato in due set (7-5 6-4).