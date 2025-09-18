Tuttosport.com

Berrettini, rientro da dimenticare: ko al primo turno in Cina contro Svrcina

Il tennista romano è tornato in campo dopo quasi tre mesi di stop per il problema agli addominali
1 min
Berrettini, rientro da dimenticare: ko al primo turno in Cina contro Svrcina © LAPRESSE

Niente da fare per Matteo Berrettini, ko al primo turno dell'Hangzhou Open, Atp 250 con montepremi di 1.019.185 dollari in corso sul cemento dell'Olympics Sports Centre nella città a 200 chilometri da Shanghai, in Cina.

Berrettini, prossimo appuntamento a Stoccolma

Il 29enne romano, numero 57 Atp e ottava testa di serie, era al rientro dopo quasi tre mesi di stop per il problema agli addominali e si è arreso a Dalibor Svrcina, numero 99 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser (era stato battuto da Zeppieri nel turno decisivo delle qualificazioni). Il ceco si è imposto in due set con un duplice 6-3. Berrettini tornerà in campo al BNP Paribas Nordic Open, Atp 250 giunto alla sua 56ª edizione che si disputerà a Stoccolma dall'11 al 19 ottobre. 

