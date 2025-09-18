Coppa Davis, evitato Alcaraz: l’Italia regina pesca l’Austria

La mitica insalatiera d’argento ha regalato un altro sorriso (per qualcuno pure un sospiro di sollievo) all’Italtennis e ai suoi appassionati. Nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore a Bologna si è svolto il sorteggio della Final 8 di Coppa Davis (in programma dal 18 al 23 novembre alla Supertennis Arena di Bologna Fiere) e proprio all’interno del prestigioso trofeo erano collocati i nomi delle squadre da abbinare alle quattro teste di serie, assegnate in base al