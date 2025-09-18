Alcaraz e Federer si sfidano a... golf: incontro tra numeri 1 a San Francisco prima della Laver Cup

Carlos Alcaraz si prepara a scendere in campo nella Laver Cup, in programma dal 19 al 21 settembre al Chase Center di San Francisco. Neanche il tempo di godersi il trionfo agli Us Open che lo spagnolo sarà subito impegnato nel torneo che quest'anno raggiunge la sua ottava edizione. Una volta arrivato nella città californiana, il 22enne ha avuto un incontro speciale con Roger Federer , che non ha mai avuto la possibilità di affrontare sul campo da tennis, ma con il quale si è reso protagonista di una sfida a golf. Entrambi sono appassionati di questo sport, e lo stesso svizzero ha pubblicato su Instagram gli scatti che lo ritraggono assieme allo spagnolo sui prati della California: "Benvenuto alla Laver Cup, Carlos - bel lavoro sul campo da golf. Spero tu abbia messo in valigia le racchette da tennis", si legge nella didascalia del suo ultimo post che ha presto scatenato le reazioni dei fan.

Il format della Laver Cup

La Laver Cup è un torneo esibizione che si svolge ogni anno dopo la metà di settembre sul cemento indoor in varie parti del mondo. Quest'anno la sede sarà quella di San Francisco. Fu ideato da Roger Federer in onore del leggendario Rod Laver, unico tennista della storia ad aver conquistato il grande slam due volte. La prima edizione si è tenuta nel 2017. Si affrontano due squadre: il "Team Europe", contenente tennisti europei, e il "Team World", che comprende quelli di tutti gli altri continenti. I giocatori vengono convocati nei mesi precedenti all'evento, non in base al ranking, bensì su scelta dei capitani e per lo spettacolo: sono 6 per ogni squadra, più uno che fa da riserva. Il format prevede 9 incontri di singolare e 3 di doppio, da spalmare nell'arco dei 3 giorni di durata dell'evento. Il venerdì ogni partita vinta vale un punto, il sabato 2 punti e la domenica 3 punti, per cui più si va avanti e più i match acquisiranno valore.

I partecipanti nel 2025

I capitani sono sempre stati Bjorn Borg per il Team Europe e John McEnroe per il Team World, che hanno riportato la storica rivalità di fine anni '70 - inizio anni '80. Quest'anno a guidare le due squadre saranno rispettivamente Yannick Noah e Andre Agassi. Nell'edizione al via venerdì 19 settembre, l'Europa si schiera con: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik e Flavio Cobolli, più Tomas Machac riserva. Il Resto del Mondo risponde con: Taylor Fritz, Alex de Minaur, Francisco Cerundolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca e Reilly Opelka, mentre la riserva è Jenson Brooskby. Nonostante sia un torneo esibizione che non assegna punti a livello Atp, i giocatori hanno sempre dato il massimo, regalando incontri estremamente lottati per portare a casa il trofeo, che a volte si è deciso nell'ultimo match della domenica. Il bilancio è di 5 vittorie a 2 per il Team Europe, che detiene il titolo vinto un anno fa a Berlino. Non ci saranno più Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic come nei primi anni, ma lo spettacolo non mancherà.