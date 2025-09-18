Musetti, obiettivo Atp Finals: "Sarebbe un sogno giocare davanti al pubblico di casa"

CHNGDU (Cina) - Dopo i quarti di finale agli Us Open Lorenzo Musetti riparte dal torneo di Chengdu, in Cina, per andare a caccia di punti importanti per centrare la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Il carrino sui prossimo tornei: "È il mio obiettivo, sarebbe un sogno giocare davanti al pubblico di casa. Per raggiungere Torino manca tanto, c'è tanto lavoro da fare. Questa è una motivazione per migliorare". Sul torneo di Chengdu: "In Cina ci sono tanti punti in palio, è importante iniziare con il piede giusto. Sarà un bel esame per capire a che punto siamo".

Obiettivo Atp Finals: "L'Italia sta vivendo un periodo fantastico. Jannik è una conferma, io invece quest'anno ho fatto molti passi in avanti. Ma per arrivare a Torino manca ancora tanto. C'è molto lavoro da fare: cerco di prendere questo come motivazione per migliorare. La Cina sarà un bel test per capire a che punto sono. Mi auguro di poter regalare questa soddisfazione ai tifosi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Tennis