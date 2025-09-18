Zeppieri avanza ad Hangzhou, battuto il cinese Sun: chi affronta al prossimo turno

Esordio vincente per Giulio Zeppieri ad Hangzhou, l'Atp 250 che si svolge in Cina su campi in cemento. Il 23enne romano, n.169 del ranking mondiale, ha battuto la wildcard cinese Fajing Sun con il punteggio di 6-3 6-2 , qualificandosi agli ottavi di finale. Nel primo set l'azzurro ha annullato una palla break nel terzo gioco, prima di strappare il servizio all'avversario proprio nel game successivo, mantenendo il break di vantaggio fino al termine del parziale. Nel secondo set, l'italiano si è portato avanti di un break e sul 2-1 è stato bravo a cancellare due palle del controbreak che avrebbero permesso a Sun di rientrare in partita. Il cinese ha perso di nuovo il servizio nel settimo gioco. Sul 5-2 Zeppieri ha annullato l'ultima palla break per poi chiudere la partita.

Agli ottavi lo statunitense Tien

Zeppieri era entrato nel main draw di Hangzhou passando per le qualificazioni, dove aveva battuto il canadese Liam Draxl in tre set e il ceco Dalibor Svrcina in due set. Quest'ultimo è stato poi ripescato in tabellone come lucky loser e ha sconfitto Matteo Berrettini con il punteggio di 6-3 6-3. Buon momento dunque per Zeppieri, che agli ottavi affronterà per la prima volta il classe 2005 statunitense Learner Tien, reduce dal successo in rimonta per 5-7 6-3 6-4 sull'argentino Mariano Navone. Nonostante la giovanissima età, Tien è già a ridosso dei primi 50 al mondo e nel 2025 vanta dei successi di assoluto valore, come quello su Daniil Medvedev in 5 set al secondo turno degli Australian Open o quello su Alexander Zverev in 2 set agli ottavi di Acapulco. Il match è in programma sabato 20 settembre. Domani tocca all'altro azzurro rimasto in gara, Matteo Arnaldi, che sfiderà il francese Arthur Cazaux non prima delle 8:40.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito