Sonego e Darderi salutano subito il Chengdu Open

SICHUAN (Cina) - Esordio amaro per Luciano Darderi nel torneo Atp 250 di Chengdu. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 2 nel tabellone e numero 30 del mondo, dopo il bye del primo turno, si è arreso agli ottavi di finale contro il cileno Alejandro Tabilo, numero 112 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 27 minuti.

Anche Lorenzo Sonego saluta il "Chengdu Open". Il tennista piemontese, numero 8 del tabellone e numero 44 del mondo, si è arreso agli ottavi di finale contro lo statunitense Marcos Giron, numero 50 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 44 minuti. A rappresentare i colori azzurri è rimasto solo Lorenzo Musetti, il carrarino farà il suo debutto (direttamente alò 2° turno) sabato contro il croato Prizmic.

