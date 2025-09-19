Alcaraz torna per la Laver Cup: il programma e dove vedere il torneo

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Il weekend della Laver Cup 2025 è arrivato. Dal 19 al 21 settembre torna in scena la sfida tra Team World, capitano da Andre Agassi, e Team Europe capitanata da Yannick Noah. La Ryder Cup del tennis quest'anno si giocherà oltreoceano, infatti da Berlino (2024) al Chase Center di San Francisco (la casa dei Golden State Warriors) dove non ci sarà Jannik Sinner, mai partecipato al torneo, ma invece sarà presente il fresco vincitore dello Us Open nonché nuovo numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Regole invariate: vince la squadra che per prima raggiunge 13 punti (su un massimo di 24 disponibili). In caso di parità si gioca un match di doppio decisivo chiamato Laver Breaker. Nell’albo d’oro guida il team Europa che ha vinto 5 edizioni contro le 2 del resto del mondo. Gli europei si sono imposti anche nel 2024.
I partecipanti: c'è un azzurro
Nel Team Europa, guidato da Yannick Noah e dal suo vice Tim Henman ci saranno:
- Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo)
- Alexander Zverev (3)
- Holger Rune (11)
- Casper Ruud (12)
- Jakub Mensik (17)
- Flavio Cobolli (25)
Mentre nel Team Mondo di Andre Agassi e del suo braccio destro Pat Rafter ci saranno:
- Taylor Fritz (5)
- Alex de Minaur (8)
- Francisco Cerundolo (21)
- Alex Michelsen (32)
- Joao Fonseca (42)
- Reilly Opelka (62)
Programma e dove vedere in Tv la Laver Cup 2025
Programma del venerdì e sabato è lo stesso: si inizia alle 22:00 italiane con 2 match singolari, poi nella notte (4:00 italiane) un singolare ed un doppio. La domenica, ultima giornata, via alle 21:00 italiane con un doppio e tre match singolari. La Laver Cup sarà trasmessa in diretta su Eurosport, disponibile anche su DAZN e Timvision, e in streaming su Discovery+