Alcaraz torna per la Laver Cup: il programma e dove vedere il torneo

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Il weekend della Laver Cup 2025 è arrivato. Dal 19 al 21 settembre torna in scena la sfida tra Team World, capitano da Andre Agassi, e Team Europe capitanata da Yannick Noah. La Ryder Cup del tennis quest'anno si giocherà oltreoceano, infatti da Berlino (2024) al Chase Center di San Francisco (la casa dei Golden State Warriors) dove non ci sarà Jannik Sinner, mai partecipato al torneo, ma invece sarà presente il fresco vincitore dello Us Open nonché nuovo numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. Regole invariate: vince la squadra che per prima raggiunge 13 punti (su un massimo di 24 disponibili). In caso di parità si gioca un match di doppio decisivo chiamato Laver Breaker. Nell’albo d’oro guida il team Europa che ha vinto 5 edizioni contro le 2 del resto del mondo. Gli europei si sono imposti anche nel 2024.